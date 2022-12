Donan más de siete millones para la construcción de viviendas asequibles en Miami

El banco estadounidense J.P. Morgan Chase anunció este viernes una donación de más de 7.45 millones de dólares para dos ONG enfocadas en las viviendas a precio asequible en el condado de Miami-Dade (Florida), que actualmente sufre una crisis de acceso a este tipo de viviendas.

En una ceremonia con la Alcaldía del condado, Abigail Suárez, directora ejecutiva de Filantropía Global y jefa de Desarrollo de Vecindarios de JPMorgan Chase & Co., anunció el donativo de 4.45 millones de dólares para la organización sin ánimo de lucro Miami Homes For All.

Esta ONG promueve los esfuerzos de la comunidad para prevenir y acabar con la falta de vivienda asequible en el sur de la Florida, según se identifica en sus redes sociales.

Asimismo, Suárez dijo que otros 3 millones de dólares se destinarán al Solar Energy Loan Fund (SELF), un prestamista comunitario sin fines de lucro con la misión de "garantizar que todos tengan acceso a financiamiento asequible para reparaciones y mejoras cruciales en el hogar".

"Tenemos que comprometer los recursos porque este problema (el de la vivienda asequible) tiene solución", dijo durante el anuncio Annie Lord, de Miami Homes for All.

Por su parte, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, señaló en la ceremonia de anuncio de los fondos que el condado prepara en estos momentos 32,000 unidades de vivienda asequible para poner en manos de los más necesitados.

En abril pasado, Levine Cava declaró un estado de emergencia por la crisis de acceso a la vivienda y anunció un paquete de "soluciones urgentes" que van desde el uso de fondos federales para alquileres hasta la colaboración de los alcaldes de las 34 ciudades del condado.

"Nos hemos convertido en el lugar más inasequible del país", acuñó la alcaldesa durante la presentación del programa "Building Blocks", dirigido a inquilinos que podrían quedarse en la calle.

De acuerdo con la regidora, se trata de un "aumento vertiginoso" de los alquileres.

El diario Miami Herald, del sur de Florida, sitúa la grave crisis de disponibilidad de viviendas antes de que comenzara la pandemia de 2020.

"Compradores latinoamericanos" con dinero en efectivo y la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017, por la que Miami-Dade experimentó una afluencia de compradores de todo el país, pueden ser algunas de las causas, dice el rotativo.

Pero también señala la actual expansión de empresas de tecnología y finanzas a Miami y sus alrededores, algo que acelera la diferencia del poder adquisitivo en la población.