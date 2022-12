EEUU confirma un hallazgo que permite energía nuclear limpia y menos costosa

El Gobierno de EE.UU. confirmó este martes que sus científicos han logrado una fusión nuclear con ganancia neta de energía, lo que posibilita una producción menos costosa y limpia con el medio ambiente.



"Esto es solo el comienzo", dijo la secretaria de Energía de EE.UU., Jennifer Granholm, en una rueda de prensa junto a la directora de la Política de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, Arati Prabhakar, y otros responsables gubernamentales y científicos.



El pasado 5 de diciembre, expertos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California lograron por primera vez una reacción de fusión nuclear con ganancia neta de energía, es decir, que produjeron más energía que la empleada en el proceso.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/13/motor-de-un-vehiculo-760624ef.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/13/motor-de-un-vehiculo-760624ef.jpg EFE/Lawrence Livermore National Laboratory / U.S. Department of Energy (FOTOGRAFÍA PUBLICADA EN EL TWITTER DEL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA DE ESTADOS UNIDOS QUE ANUNCIARÁ ESTE MARTES QUE SUS CIENTÍFICOS HAN LOGRADO POR PRIMERA VEZ UNA REACCIÓN DE FUSIÓN NUCLEAR QUE HA PRODUCIDO MÁS ENERGÍA QUE LA EMPLEADA, SIN CAUSAR RESIDUOS CONTAMINANTES, LO QUE ABRE NUEVAS EXPECTATIVAS EN LA LUCHA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y MARCA UN HITO HISTÓRICO PARA PRODUCIR ENERGÍA ILIMITADA, BARATA Y LIMPIA.)



La subsecretaria de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA, en inglés) Jill Hruby afirmó en la comparecencia ante los medios que el pasado 5 de diciembre, cuando los científicos lograron la fusión nuclear con ganancia neta de energía, fue "un día importante para la ciencia".



"Alcanzar la ignición en un experimento de fusión controlada es un logro que viene tras 60 años de investigación global de desarrollo, ingeniería y experimentación", indicó Hruby.



Explicó que para conseguir esta hazaña los científicos dirigieron 192 láseres contra un objetivo del tamaño de una palomita de maíz, en concreto cápsula con deuterón y tritón, a unos 3 millones de grados Celsius.



De esta manera, "simularon de forma breve las condiciones de una estrella y lograron la ignición", apuntó Hruby.



No obstante, la directora del laboratorio de California, Kim Budil, matizó que todavía hay "obstáculos significativos no solo científicos sino tecnológicos" a la hora de tener fines comerciales.



"Esto ha sido solo una cápsula que ha ardido una vez y para tener energía de fusión comercial se necesitan muchas cápsulas para lograr producir varios eventos de ignición de fusión por minuto", detalló Budil.

Por su parte, el viceadministrador de la NNSA para Programas de Defensa, Marvin Adams, recordó que la fusión es una "proceso esencial en las armas nucleares modernas y que tiene potencial para crear energía limpia en abundancia".Aseguró que este hallazgo permitirá experimentos de laboratorio que ayudarán a los programas de NNSA de disuasión de armas, "sin pruebas nucleares explosivas".Asimismo, subrayó, "sustenta la credibilidad de nuestra disuasión demostrando al mundo un liderazgo en experiencia y en tecnología armamentística relevante".