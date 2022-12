Miami Beach: detienen a una mujer por matar a puñaladas a su hija de tres años

Una madre de nacionalidad jamaicana fue detenida con cargos en el sur de Florida (EE.UU.) tras presuntamente apuñalar a su hija de tres años hasta matarla, según informaron este martes las autoridades.

Jellisa Amoya Baxter, de 24 años, apuñaló a su pequeña hija la madrugada de este martes en North Miami Beach y "fue detenida sin oponer resistencia y acusada de asesinato en primer grado y abuso infantil agravado", indicó en Twitter el Departamento de Policía de Miami Beach.

**UPDATE** @myNMBPolice can confirm that the child (3 year old female victim) was stabbed by the mother. 911 call came in via a female alleging to be the mother. The mother is in police custody. Nothing further at this time. — North Miami Beach PD (@myNMBPolice) December 27, 2022

Según el informe de arresto publicado por las autoridades en la misma red social, los agentes que se presentaron al lugar de los hechos encontraron a Baxter en la sala de estar de su apartamento y el cuerpo de la niña cerca de ella.

Baxter dijo a los agentes de policía que respondieron a su llamada que ella misma "la estranguló (a su hija) inicialmente, pero cuando eso no funcionó, la apuñaló en el pecho y el cuello".

El informe indica que la niña tenía "varias heridas profundas de arma blanca en el pecho, el cuello y la cara".

Según las autoridades, los oficiales ubicaron el arma homicida cerca del cuerpo de la niña, cuya identidad no se ha dado a conocer, como tampoco la razón del homicidio.

La mujer se encuentra detenida en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, de Miami-Dade, recoge el canal Local 10 News.