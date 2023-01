Invitan a migrantes a cena y regalos en Nueva York por el Día de Reyes

Un grupo de inmigrantes venezolanos con sus familias fueron el jueves invitados a una cena con motivo del Día de los Reyes Magos, donde recibieron además regalos de acuerdo con esta tradicional fiesta católica.

La velada fue organizada por la Federación Hispana en Nueva York en el barrio de Harlem, hoy en día convertido en el barrio latino por excelencia de Nueva York, y a ella asistió el Comisionado para Inmigración de la Alcaldía neoyorquina, Manuel Castro, así como la vicepresidenta de la cámara legislativa municipal, Diana Ayala.

El presidente de la Federación Hispana, Frankie Miranda, señaló que la velada se inspira en una fiesta de Reyes que significa ante todo una bienvenida a los recién llegados, y tiene razón de ser en Nueva York por ser esta "una ciudad esencialmente de inmigrantes, que acoge a todos sin importar sus orígenes", según un comunicado de la Federación.

En tanto, que Diana Ayala dijo que los inmigrantes siguen llegando a Nueva York y "es importante que sean recibidos "con una apariencia de tradición y cultura, y con sentido de normalidad", y en ese sentido la fiesta de Reyes permite a las familias entrar en contacto entre sí al tiempo que mantienen sus costumbres.

Yesterday, newly arrived asylum seekers celebrated their first Three Kings Day in the United States at a dinner hosted by Hispanic Federation. It was a privilege to host our new friends by upholding the holiday tradition of #ThreeKingsDay. https://t.co/fCue04ujQa — Hispanic Federation (@HispanicFed) January 6, 2023

Más de 31,000 inmigrantes, casi todos venezolanos, han llegado a Nueva York en los pasados cinco meses, una gran parte enviados en autobuses por el gobernador de Texas Greg Abbott, quien trata así de distribuir la carga migratoria llegada a la frontera mexicano-estadounidense y trasladarla a lo que él llama "las ciudades progresistas", es decir, gobernadas por alcaldes demócratas.