Embajada de Estados Unidos en RD imparte campamento de ciencia y tecnología

Estudiantes y profesores de escuelas politécnicas participaron en un programa educativo sobre innovación auspiciado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, para promover la participación de los jóvenes en las áreas de ciencias, tecnologías, ingenierías, artes y matemáticas, o STEAM por sus siglas en inglés, y su aplicación en los retos medioambientales de sus comunidades.

Este programa fue desarrollado por exbecarios dominicanos y estadounidenses de programas de intercambio del Gobierno de los Estados Unidos, para inspirar a la juventud dominicana a involucrarse con STEAM mediante el uso de deportes electrónicos (e-Sports) y autos a control remoto. Ciento treinta y siete estudiantes y once profesores de diferentes provincias pasaron cuatro días con el equipo de exbecarios, aplicando conceptos básicos de ciencias y tecnologías, en el marco de una competencia de autos, para formar sus propios equipos de carrera y aprender los principios de creación de prototipos, electrónica y dinámica de vehículos.

Durante cuatro días los estudiantes crearon equipos de distintas escuelas para promover la colaboración, desarrollaron sus marcas e identidades para sus equipos, elaboraron prototipos y aprendieron a soldar componentes electrónicos y cómo usar arduinos para construir un controlador de juego.También utilizaron autos a control remoto para explorar la eficiencia de los vehículos eléctricos mediante la recopilación y el análisis experimental de datos reales.

Los equipos utilizaron estas habilidades para construir su propio dispositivo simulador de carreras de deportes electrónicos y lo pusieron a prueba usándolo para controlar un auto de carreras en un software de simulación de carreras. El evento culminó con una carrera de autos donde los equipos colaboraron para obtener el mejor tiempo, y con una presentación final sobre la marca de cada equipo y lo que aprendieron.

“Entendemos la importancia de la innovación para un futuro próspero y sostenible para nuestra región y el mundo” mencionó Timothy Brown, oficial de Asuntos Públicos de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo. “Es un honor trabajar lado a lado con estos estudiantes brillantes y desarrollar las habilidades necesarias para construir un mundo mejor.”

El bootcamp de Innovación y STEAM fue liderado por Emil Rodriguez, Koral Núñez y Jeremy Losaw, y fue uno de los sesenta y dos proyectos seleccionados alrededor del mundo para la competencia global al Fondo de Innovación para Ex-Becarios, de entre más de 200 propuestas recibidas alrededor del mundo.

Sobre su experiencia con este programa, Jeremy dice que “con lo que personalmente me identifico y es lo que me está empujando y animando a hacer este tipo de actividades, es el hecho de que, hablando con una estudiante, ella mencionó que si hubiera tenido esta oportunidad en años anteriores, podría haber elegido un camino diferente. No pensó que podría ser buena en matemáticas o ciencias porque no tuvo la oportunidad de aprenderlo, pero con este programa lo encontró muy divertido y fácil de entender”.

La convocatoria fue realizada entre estudiantes y profesores de la comunidad de escuelas salesianas incluyendo el Instituto Agronómico y Técnico Salesiano (La Vega), Instituto Politécnico Industrial de Santiago, Instituto Politécnico Industrial Don Bosco (Santiago), Instituto Politécnico Padre Bartolomé Vegh, Instituto Politécnico Salesiano Hainamosa, Instituto Politécnico Salesiano Santo Domingo Savio (Jarabacoa), Instituto Técnico Salesiano, Politécnico Sagrado Corazón De Jesús (Mao), Politécnico Salesiano Arquides Calderón (Moca), Politécnico Salesiano Cristo Rey (Barahona) y el Domínico-Americano School.

El programa también recibió apoyo de International STEM League, una organización sin fines de lucro de educación STEM con sede en los Estados Unidos, que brindó asistencia y materiales para el programa, y Speed R/C Cars en Charlotte, Carolina del Norte, que proporcionó los autos a control remoto