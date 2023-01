Líder republicano del Senado dice que EEUU "nunca" incurrirá en un impago de deuda

El líder de la minoría republicana en el Senado de EE.UU., Mitch McConnell, dijo este jueves que el país "nunca" incurrirá en un impago de su deuda y que no está preocupado por una posible crisis financiera.

En declaraciones tras un evento en la Universidad de Louisville (Kentucky), McConell aludió a la presión existente para subir el techo de deuda, que es "siempre un esfuerzo bastante polémico", aunque cree que los legisladores lo conseguirán antes de que el Tesoro agote sus "medidas extraordinarias" en junio, según medios nacionales.

Estados Unidos alcanzó este jueves el límite de deuda, cantidad total de dinero que el Gobierno está autorizado a pedir prestado para cumplir con sus obligaciones legales existentes y poder pagar los beneficios del Seguro Social y Medicare, los salarios militares, los intereses sobre la deuda nacional, las devoluciones de impuestos y otros pagos.

Cada cierto tiempo, Estados Unidos se asoma al impago de la deuda nacional porque, a diferencia de otros países, el Ejecutivo estadounidense solo puede emitir deuda hasta el límite establecido por el Congreso, que tiene el poder de elevar ese techo según crea conveniente.

McConnell defendió que no está "preocupado" ante una posible crisis financiera, además de creer que lo importante "es recordar que Estados Unidos no debe incurrir en el impago de su deuda", puesto que "no lo ha hecho nunca y nunca lo hará".

"Acabaremos en algún tipo de negociación con la Administración sobre las circunstancias o condiciones en las que se elevará el techo de deuda", constató McConnell, después de que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, anunciara este jueves "medidas extraordinarias" para pagar las cuentas.

Los republicanos de la Cámara Baja, bajo control de los conservadores, han prometido que no elevarán el techo de deuda de nuevo, a menos que el presidente Joe Biden acepte recortes en el gasto federal, lo que ha suscitado la alarma ante un hipotético impago.