Biden reacciona al tiroteo en Los Ángeles: "Jill y yo rezamos por los fallecidos y heridos"

El presidente estadounidense, Joe Biden, señaló este domingo que tanto él como la primera dama, Jill Biden, rezan por los fallecidos y heridos por un tiroteo que tuvo lugar el sábado en Monterey Park, cerca de Los Ángeles.

"Estoy siguiendo la situación de cerca y urjo a la población a seguir las instrucciones de los oficiales locales y de las fuerzas del orden en las próximas horas", añadió en su breve mensaje en Twitter.

Jill and I are praying for those killed and injured in last night’s deadly mass shooting in Monterey Park.



I’m monitoring this situation closely as it develops, and urge the community to follow guidance from local officials and law enforcement in the hours ahead. — President Biden (@POTUS) January 22, 2023

El tiroteo, en el que diez personas murieron y otras diez resultaron heridas, se produjo sobre las 22:22 hora local del sábado (06:22 GMT de este domingo) en una sala de baile de Monterey Park, a unos 13 kilómetros al este de Los Ángeles.

En Monterey Park, donde según datos oficiales un 65.5 % de los residentes son de origen asiático, se habían reunido horas antes miles de personas para celebrar el Año Nuevo Chino. El festival estaba previsto que continuara hoy, pero fue suspendido.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, apuntó por la mañana que Biden solicitó "apoyo total" del FBI a las autoridades locales.

El primer balance ofrecido por el capitán Andrew Meyer, de la policía de Los Ángeles, apuntó que todavía era demasiado pronto para saber si fue un crimen de odio.

Su autor, un hombre asiático, aún no ha sido detenido y también se está tratando de determinar si este tiroteo está relacionado con un incidente ocurrido horas antes en el vecino suburbio de Alhambra, al norte de Monterey Park.

