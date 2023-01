Génesis Leal Ferrer, la influencer venezolana que triunfa en Estados Unidos

Desde su llegada a los Estados Unidos en el año 2015, la joven venezolana Génesis Leal ha construido una carrera exitosa utilizando como pilares fundamentales, la constancia, la disciplina, el trabajo y aprendizaje diario, siendo real para levantarse al caer y creer en sí misma.

Génesis es exitosa en todas sus facetas, madre ejemplar, modelo profesional, influencer, empresaria y manager. Su presencia en redes sociales data del año 2017 cuando aperturó su cuenta en la red social Instagram @lealgenesis_, para ella "las redes sociales son una fuente de trabajo muy importante. La interacción y el progreso ha sido genuino y progresivo. Hago contenido orgánicamente, al tener una hija y mostrar mi historia y lo que hago muchas personas quizás me ven como un ejemplo a seguir”.

Leal menciona que el modo en que influye en sus seguidores "depende de la perspectiva de cada uno de ellos, pienso que la mayoría de mis seguidores son mujeres jóvenes, muchas de ellas madres y de alguna manera, directa o indirectamente, mi relación con mi hija Amy Charlotte puede influir, inspirar o motivarlas, pero estoy segura que algunas otras que no tienen niños, les encanta como me visto o mi ritmo de vida que por sí solo te deja saber que no hay límites ni geográficos ni financieros para salir todos los días a cumplir con tus metas".

Su perfil en Instagram está "repleto de momentos agradables, instantes en shoots que me han brindado mucha felicidad y aprovecho para compartir con todos los que se alegran de la felicidad de alguien más. Pero a diario a través de mis historias, muestro un poco de mi trabajo, de Amy, de algunas experiencias, de mi día a día en general". Génesis no solo maneja su cuenta personal en Instagram, también tiene bajo su dominio la cuenta @soybabyamy en dónde comparte contenidos de su pequeña hija Amy Charlotte.

La influencer explica que su adaptación al estilo de vida norteamericano fue rápida. Trabajó en un centro comercial y en una estética, en esta última, se profesionalizó cómo estilista y profundizó los conocimientos que ya había obtenido en Venezuela. "Acá en Miami obtuve mi licencia y eso me permitió trabajar y hacer maquillaje de la manera correcta", mencionó.

En el año 2017, Génesis decidió emprender y abrió su propio centro estético y de belleza, GL Beauty Spa, en dónde ofrece servicios especializados para el cuidado personal, sus clientes pueden recibir desde una limpieza facial hasta un blanqueamiento dental. Confiesa que "como todo en la vida y en todos los negocios existen momentos buenos y malos. En Miami la competencia hace complicado el negocio del cuidado personal, más no es imposible lograr posicionarse como uno de los mejores spas, eso siempre ha sido para mí un impulso".

A la par de su carrera como influencer y empresaria, la modelo latina es la manager general de The Personal Injury Hub @injuryhubofficial una firma estadounidense que presta sus servicios en atención médica y asesoría jurídica a quienes tienen algún tipo de accidente de tránsito o laboral.

Finalmente, la exitosa venezolana envía un mensaje a todos los latinos que se encuentran en los Estados Unidos, "los sueños no están en un país en particular, los sueños parten de quienes somos y de cómo nos visualizamos".

Para conocer más sobre la joven madre e influencer Génesis Leal pueden seguirla en su cuenta en la red social Instagram @lealgenesis_ en dónde ya cuenta con casi 100 mil seguidores.