Netflix detalla sus medidas contra las cuentas compartidas en más de un hogar

Netflix ha comenzado a detallar nuevas medidas con las que buscará acabar con la práctica de compartir cuentas entre varios hogares, un plan que lleva meses preparando para aumentar su número de suscriptores.



La plataforma de streaming ya ha estado probando en varios países latinoamericanos algunas de estas novedades que ahora planea extender al resto del mundo, en principio a partir de marzo.



Es en una actualización de su página web en esos países -Costa Rica, Chile y Perú- donde la compañía estadounidense desvela cómo se asegurará de que las contraseñas no se compartan entre varios hogares.



Netflix hará que los usuarios establezcan una "ubicación principal" y obligará a que cualquier dispositivo que quiera usar la cuenta se conecte a esa misma red wifi al menos una vez cada 31 días.



"Las personas que no forman parte de tu hogar deberán usar su propia cuenta para ver Netflix. Es posible que no se pueda ver Netflix en los dispositivos que no sean parte de tu ubicación principal", explica la firma.

advierte que un dispositivo puede ser bloqueado cuando alguien inicie en él sesión fuera de la ubicación principal o si se accede repetidamente a la cuenta desde otra ubicación y ofrece la posibilidad de solicitar un código temporal para acceder al servicio durante 7 días, por ejemplo en caso de estar de viaje.Los términos de uso de la plataforma ya señalaban anteriormente que las cuentas deestán pensadas para personas que viven en un mismo hogar, pero durante años la empresa ha sido permisiva con la práctica de compartir contraseñas.Por otra parte,anunció hoy en un comunicado mejoras en su plan Premium, que incluyen acceso a "audio espacial" para disfrutar de sonido envolvente en todos los dispositivos y sin necesidad de aparatos especiales.