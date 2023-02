Acusan a mujer grabada acosando con un martillo a familia latina en Misuri

La Fiscalía de St. Louis (Misuri) formuló cargos contra una mujer que fue grabada en un vídeo profiriendo comentarios racistas y amenazando con un martillo la casa de una familia latina de ascendencia mexicana, informaron medios locales.

Judy Ann Kline, de 54 años y residente de St. Louis, fue acusada de robo, daño a la propiedad y uso ilegal de un arma cuando allanó la casa de Fátima Suárez el 5 de enero de 2022.

Aunque el incidente ocurrió hace más de un año, Kline no fue detenida sino hasta que el vídeo del incidente se viralizó en TikTok.

“Es ridículo tener que tomar un vídeo, que se vuelva viral, para que realmente hagan algo”, dijo Suárez a la televisora NBC.

Suárez, de 22 años, aseguró que su familia, compuesta por sus padres y su hermana menor de edad, ha sido acosada durante más de un año, por lo que decidió hacer la denuncia por la plataforma y colocar el vídeo que había grabado con una cámara ubicada en la puerta de la casa.

“Ustedes son ilegales viviendo aquí”, dice Klein en el vídeo, donde se le ve con el martillo en la mano.

"Salgan, son un montón de ilegales. No pertenecen a una propiedad estadounidense. Muéstrame algún documento ilegal porque sé que no compraste esta casa. No tienes suficiente dinero”, continuó la mujer.

Antes de ser captada en el vídeo, Kelin supuestamente irrumpió en el sótano de la casa con el martillo y rompió varios objetos.

Esta sería una de al menos seis veces que acosó a la familia en la casa, según la denuncia.