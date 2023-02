Manta traduce sus cómics al español por auge en el mercado hispano en EE.UU.

La plataforma asiática de cómics Manta anunció este martes que ha traducido gran parte de su contenido al español como parte de su esfuerzo para llegar al público hispano en Estados Unidos y Latinoamérica tras un aumento del interés de esta comunidad por su contenido.

"Debajo del Roble" (Under the Oak Tree), "Marcada" (The Tainted Half) y "Desobedece al Duque si te atreves" (Disobey the Duke if You Dare) son algunos de los títulos disponibles a partir de hoy en español.

La plataforma subrayó que desde su lanzamiento en noviembre de 2020 ha observado una creciente demanda de sus historias en América Latina y entre el público latino en EE.UU.

Manta ha visto el interés del público hispano de sus historias, particularmente del material que proviene de Corea del Sur, sede de la compañía matriz de Manta, RIDI Corporation.

Otros títulos de cómics que desde hoy se podrán ver traducidos son "Cómo criar un dragón negro" (I Raised a Black Dragon), "El reino del Tótem" (Totem's Realm) y "El bosque dorado" (The Golden Forest).

Manta es una plataforma de suscripción pagada que fue lanzada en más de 175 países y logró convertirse en la aplicación de cómics número uno en la lista de Google Play a comienzos de 2021, cuatro meses después de su lanzamiento.

Hasta octubre pasado Manta contaba con más de ocho millones de descargas, una muestra del auge de popularidad de la cultura y el ocio procedentes de Corea del Sur, impulsado por la música popular coreana (K-Pop) y sus éxitos en el cine y la televisión.