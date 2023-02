López Obrador y Elon Musk hablarán para abordar la llegada de Tesla a México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el magnate estadounidense Elon Musk hablarán por teléfono para abordar la llegada de la empresa de automóviles eléctricos Tesla al país, donde se pretende instalar una planta industrial.



Así lo confirmó a los medios de comunicación este viernes el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, tras reunirse con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).



"Va a haber una llamada de Elon Musk y el presidente de la República, y ya (pronto) les confirmo la fecha exacta", dijo al ser preguntado por la llegada de Tesla a México, y aseguró que esta tarde confirmaría la fecha del encuentro.

No obstante, afirmó que "muy pronto" se tendrá la confirmación de que la compañía estadounidense se instalará en el país, aunque no quiso adelantar en qué estado.



"No quisiera dar esas informaciones, en esa llamada se va a tratar ese tema y entonces ya sabremos", manifestó.



Ebrard agregó que la planta que posiblemente Tesla instalará en México está "muy cerca" de las prioridades del Gobierno en materia de "electromovilidad".



"Han elegido a México para aumentar su presencia e incrementarla en los próximos años, es muy buena noticia", continuó.



El pasado miércoles, el gobernador del norteño estado de Nuevo León, Samuel García, adelantó que en los próximos días podría anunciarse la instalación de la planta de Tesla en la región y que "no hay rebatinga (pleito)" con otros lugares del país para acoger a la empresa de Musk.



Entre otros lugares, en las últimas semanas se especuló sobre la posibilidad de que la planta se instalara en el céntrico estado de Hidalgo, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la obra prioritaria de López Obrador para la capital mexicana.



"Ellos (Tesla) están pensando en un ecosistema. Su idea no es 'vamos a instalar una planta', sino '¿en qué estados están los que nos surten?, ¿qué tipos de servicios vamos a necesitar, logísticos y de otro tipo?, ¿qué cosas podemos producir en México?'", planteó Ebrard, quien aspira a la presidencia en la próximas elecciones de 2024.



Además, aseveró que tras reunirse con Rohan Patel, director de Desarrollo de Negocios de Tesla, le manifestó el interés de la compañía en participar en el llamado Plan Sonora, lanzado por López Obrador y centrado en impulsar la energía solar y la extracción de litio en ese norteño estado.



"Ellos producen celdas fotovoltaicas, pues también pueden visualizar eso como otra participación de ellos en ese ecosistema que también se está creando en México", subrayó el secretario de Relaciones Exteriores.