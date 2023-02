Mujer encarcelada en Florida presenta demanda para que su hijo no nazca en prisión

Una mujer encarcelada en el condado de Miami-Dade, Florida bajo la acusación de asesinato y que está a punto de dar a luz presentó una demanda en la que sostiene el derecho de su hijo a nacer en un ambiente adecuado fuera de la cárcel, según informa este lunes el canal Local 10 News.

El medio recoge en una entrevista los argumentos del abogado de la mujer, William Norris, que señala que de ser liberada la futura madre -cuya identidad no se revela- para dar a luz fuera de la prisión podría establecerse un precedente legal.

Local 10 News divulga además imágenes grabadas en el interior de un automóvil que prestaba servicios de Uber en el que se registró el incidente que provochó la detención de la acusada, donde se aprecia una fuerte discusión y cómo una mujer parece disparar a una de las personas que viajaban en el vehículo, supuestamente por el temor por su propia seguridad al estar embarazada.

Norris indicó que la demanda argumenta a favor de los derechos de un niño por nacer en un entorno seguro, aunque se aclara que el asunto no tiene nada que ver con el tema del aborto.

Local 10 News señala que este caso está en manos del Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito.

El argumento de la demanda gira sobre el hecho de que la madre debería ser liberada para dar a luz ya que el niño que lleva en su vientre no está acusado de ningún delito.

"Estamos buscando la oportunidad de que el niño por nacer se desarrolle y nazca en un entorno seguro, no en el que se encuentra ahora, que es peligroso", dijo Norris.

El abogado apunta para justificar la demanda que el ser que nacerá está amparado por los derechos constitucionales, tanto los de Florida como los del conjunto de Estados Unidos.

"Las Constituciones de Florida y Estados Unidos conceden el derecho a toda persona a que no se le prive de libertad sin el debido proceso legal", argumentó Norris, tras matizar que esa posición toma como premisa que "el no nacido es una persona".

El canal reproduce un comunicado del sistema de prisiones del condado de Miami-Dade en el que anuncia que se prestarán a madre e hijo los servicios adecuados.

"Corrección y Rehabilitación del Condado de Miami-Dade se asocia con el Sistema de Salud de Jackson para brindar atención médica a los reclusos bajo nuestra custodia. Estamos comprometidos a garantizar que todos los reclusos reciban atención médica profesional", indica el comunicado.

No se ofrecen detalles de, en caso de salir de la cárcel para dar a luz, por cuánto tiempo se le permitiría permanecer fuera de la prisión ni quién se haría cargo del niño en el futuro.

El caso, como aclaró el abogado, no tiene nada que ver con el tema del aborto en Florida, donde el pasado 1 de julio entró en vigor una nueva ley estatal que lo prohíbe después de las quince semanas de embarazo, salvo excepciones como que la vida de la madre esté en peligro si no se efectúa el procedimiento. Las excepciones no incluyen los casos de violación o incesto.