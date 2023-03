México consideraría "temerario" que EEUU declarara terroristas a los cárteles

El Gobierno de México calificó este miércoles de "temeraria" la propuesta de algunos republicanos de declarar terroristas a los carteles mexicanos, al tiempo que invitó al Ejecutivo de Joe Biden a trabajar juntos sin dañar la relación bilateral.



"Estados Unidos y México tenemos el interés compartido de combatir el narcotráfico y el crimen organizado, pero esto debe hacerse respetando la soberanía de México", dijo a EFE un funcionario del Gobierno mexicano en condición de anonimato.



En ese sentido, consideró una "idea temeraria y dañina" la posibilidad de designar a los cárteles del narcotráfico en México como organizaciones terroristas extranjeras.



"El Gobierno de México está comprometido en trabajar junto al de Estados Unidos, evitando cualquier acción que pueda socavar la relación bilateral", remarcó el funcionario.



Tras el asesinato de dos estadounidenses secuestrados en el norte de México, legisladores republicanos presentaron este miércoles dos proyectos de ley para declarar terroristas a los carteles y autorizar la actuación del Ejército estadounidense en territorio mexicano.



La Casa Blanca respondió que ya cuenta con todas las competencias legales para combatir al narcotráfico sin la necesidad de declarar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos.



"Declarar a esos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras no nos daría ninguna competencia adicional que no tengamos ya en este momento", expresó en una rueda de prensa diaria Karine Jean-Pierre, portavoz del presidente Joe Biden.



Los conservadores han redoblado la presión desde que el viernes pasado fueran secuestrados cuatro estadounidenses en la ciudad mexicana de Matamoros, en el fronterizo estado de Tamaulipas, dos de los cuales fueron hallados muertos el martes.



Preguntado por una eventual designación como grupos terroristas, el Departamento de Estado dijo el martes que no descartaba ninguna herramienta, mientras que el fiscal general, Merrick Garland, afirmó la semana pasada que no se oponía a ello, aunque advirtió que hay que cuidar las relaciones diplomáticas con México.