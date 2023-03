NASA muestra un prototipo del traje espacial que se usará en la Artemis III

Más flexibles y resistentes. Así serán los nuevos trajes espaciales que usará la tripulación Artemis III en la superficie lunar y de los que este miércoles se presentó un prototipo que muestra importantes mejoras respecto a los usados en el programa Apolo.



Concebida para fines de 2025, los tripulantes de la Artemis III, entre los que figurará la primera astronauta que pise la Luna, arribarán al polo sur del satélite, donde pueden registrarse temperaturas "extremas" y condiciones ambientales "hostiles", enfundados en trajes del siglo XXI diseñados y fabricados por la compañía Axiom Space.



"Estos nuevos trajes tienen más funciones y capacidades", dijo este miércoles Vanessa Wyche, directora del Centro Espacial Johnson de la NASA, durante la presentación y demostración del traje fabricado por la firma privada con sede en Texas (EE.UU.).



Por su parte, Lara Kearney, del Programa de Actividad Extravehicular y Movilidad Humana en la Superficie de la NASA, señaló que el traje, aunque el prototipo presentado este miércoles era de color negro -la idea es que sea blanco por razones térmicas-, permitirá bastante más "movilidad" a los astronautas.



"Este es un contrato de servicios", manifestó Kearney, quien recordó que "históricamente la NASA ha fabricado y es dueña de los trajes espaciales" usados en misiones, pero en el caso de la Artemis III Axiom proveerá los trajes en virtud de un contrato de 228.5 millones de dólares.



Agregó que al uniforme espacial le quedan todavía por superar pruebas que medirán aspectos como la seguridad y que se realizarán en el Centro Espacial Johnson.



A su turno, el presidente de Axiom Space, Michael Suffredini, destacó que los trajes son resultado de una alianza estratégica entre la firma privada y la experiencia de la NASA.



"Continuamos con el legado de la NASA al diseñar un traje espacial avanzado que permitirá a los astronautas operar de manera segura y efectiva en la Luna", aseveró Suffredini en un comunicado, en el que prometió que el traje de la Artemis III "estará listo para enfrentar los complejos desafíos del polo sur lunar" y ayudar en el objetivo de "una presencia a largo plazo allí".



"Nuestro trabajo abrirá oportunidades para que más personas exploren y realicen actividades científicas en la superficie lunar y es un testimonio de la innovación estadounidense", señaló en un mensaje de Twitter, por su parte, el administrador de la NASA, Bill Nelson.

Mejoras en botas, guantes y cámaras de alta definición

"Los guantes son una parte crítica del diseño", señaló Russell Ralston, subdirector en la división de Actividad Extravehicular de Axiom Space, durante la demostración del prototipo que se vistió un ingeniero de la compañía.



Ralston explicó que los ingenieros han dedicado bastante tiempo en el diseño de los guantes y que, gracias a innovadoras tecnologías, serán capaces de manejar una mayor variedad de herramientas.



Un esfuerzo especial ha merecido igualmente el desarrollo de capas de aislamiento en el traje espacial, incluidos los guantes y las botas, éstas últimas otro elemento destacado del traje en cuya confección ha participado la diseñadora de vestuario Esther Marquis, de la serie "For All Mankind" de Apple TV+.



Compuesto por "un montón de capas", el traje de Axiom cuenta con una entrada posterior por donde ingresarán los tripulantes, así como un mayor número de articulaciones en piernas y brazos que otorgan una mayor flexibilidad respecto a los trajes usados hace 50 años durante las misiones del programa Apolo de la NASA.



El casco dispone de un set de luces y una cámara de video de alta definición, mientras que sobre la espalda de los astronautas se ubicará el sistema de soporte vital donde se almacena el oxígeno.



El traje hace gala de un compendio de innovaciones tecnológicas que, sin embargo, no ha podido excluir un elemento inevitable para los astronautas que los vistan: los pañales.



La NASA busca fijar una presencia permanente en la Luna a través del programa Artemis, cuya primera misión retornó a la Tierra el pasado 11 de diciembre después de 25 días de viaje, tiempo en el que la nave no tripulada Orión circunnavegó la Luna.



La agencia espacial estadounidense planea enviar en noviembre de 2024 la Artemis II, una misión que hará el mismo trayecto que su antecesora pero con una tripulación, la misma que se dará a conocer el próximo 3 de abril.