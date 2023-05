Mexicana Claudia Flores hace historia en el Instituto de Arte Contemporáneo de Los Ángeles

La mexicana Claudia Flores ha hecho historia al convertirse en la primera latina en llegar a la presidencia de la Junta del Instituto de Arte Contemporáneo de Los Ángeles (ICA LA), puesto desde el que se propone impulsar a nuevos artistas y ampliar los espacios de conversación.

Flores, de 47 años, dijo en entrevista con EFE que espera seguir apoyando el trabajo de "exploración" que ha caracterizado al museo no coleccionista en sus 35 años de existencia.

Define al museo como un laboratorio "poderoso" de ideas que "nos da una oportunidad de observarnos a nosotros mismos y a otros, y encontrar coincidencias" que permitan a la comunidad y a la sociedad crecer y evolucionar.

Nacida en Ciudad de México, la filántropa sostiene que los artistas pueden ayudar a transformar las comunidades, una idea que comparte con el propósito del museo.

"Creo que el arte ofrece, más que nunca, la oportunidad de aceptar, comprender y comprometer nuestra humanidad. Juntos, artistas e instituciones artísticas, están redefiniendo valientemente la integridad y la autenticidad, invitándonos a dar rienda suelta a nuestra creatividad y criticidad", ahondó.

Establecido en 1988 como el Museo de Arte de Santa Mónica, la institución se trasladó en 2017 al corazón del Distrito del Arte de Los Ángeles, en el centro de la ciudad, y adoptó el nombre de Instituto de Arte Contemporáneo de Los Ángeles.

Fue bajo esta nueva identidad que Flores conoció en 2017 el museo en una visita con su hija a una exhibición del artista mexicano Martín Ramírez.

Flores cuenta que la exhibición le generó a su hija una serie de preguntas que ella no pudo contestar. "Como madre, me sentí vulnerable al no poder guiarla, pero el carácter de invitación que impregna el museo es tan palpable y enriquecedor que nos impulsó a hablar con su personal para obtener las respuestas que buscaba mi hija. Fue un aprendizaje tanto para mi hija como para mí", recuerda.

Desde ese momento se volvió una admiradora del trabajo del museo, y en especial de los programas que ofrece al público que hacen del lugar "un espacio de convergencia tanto para artistas como para la comunidad".

Su entusiasmo por el museo la llevó a ser parte de la Junta Directiva de ICA LA desde 2017, puesto que ocupó hasta ser nombrada presidenta en abril pasado.

Su principal objetivo es ampliar el acompañamiento al público y artistas, así como los programas de aprendizaje."Estoy dedicada a hacer de ICA LA un espacio donde personas de todos los orígenes se reúnan para expandir nuestra conciencia, encender nuestras habilidades individuales y colectivas y comprometer nuestra creatividad", enfatiza.

Destaca el hecho de que el museo acoge exhibiciones de artistas contemporáneos tanto locales como de otras partes del país y el mundo, que ofrecen una nueva visión sobre temas que afectan a sus comunidades.

También resalta el hecho de que ICA LA es de acceso gratuito, lo que permite a los angelinos convertir al museo en un espacio de encuentro familiar. "Cada vez que visito el museo encuentro una experiencia diferente y creo que eso ofrece a las familias la oportunidad de volver una y otra vez para seguir alimentando la conversación", sostiene.

Espera que el público responda a las nuevas exhibiciones, como la de la artista mexicana Carmen Argote, que presenta su obra desde el próximo 10 de junio.

Flores hace un llamado a la comunidad latina para que se integre más al museo. "Esta exploración nos puede ayudar a entender un poco más de nosotros mismos, y sobre todo entendernos unos a otros con mayor compasión", puntualizó.

Flores combinará su nuevo cargo con el trabajo sin fines de lucro que realiza desde Human Sustainability Project, que fundó para promover la expresión artística y la construcción comunitaria.