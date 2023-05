Gobernador DeSantis promete guiar a EE.UU. a un "gran regreso" si llega a la Casa Blanca

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien hoy anunció de forma oficial su candidatura para la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024 en EE.UU., prometió liderar a Estados Unidos rumbo a un "Gran Regreso", en caso de llegar a la Casa Blanca.

"Me postulo para presidente para liderar nuestro Gran Regreso Estadounidense", escribió DeSantis en su cuenta de Twitter, acompañado del que es su primer video oficial de campaña para las primarias republicanas, en las que su otrora mentor, el expresidente Donald Trump (2017-2021), es el favorito.

En el video resalta que, en Florida, su administración ha escogido "los hechos por encima del miedo, la educación por encima del adoctrinamiento y la ley y orden sobre el desorden y los disturbios".

El video se distribuyó horas después de que el gobernador presentará ante la Comisión Electoral Federal de EE.UU. su candidatura para las primarias republicanas, y casi al mismo tiempo en que estaba previsto que comenzará una charla con el empresario Elon Musk en Twitter, que comenzó con casi media hora de retraso debido a problemas técnicos.

Los fallos, motivados por la gran afluencia de oyentes (en un momento llegaron a más de 600,000) que sobrecargaron los servidores, fueron motivo de burla de parte del Comité de Acción Política (PAC) MAGA War Room, afín a Trump, y de algunos demócratas, entre ellos el presidente de EEUU, Joe Biden.

"Este enlace funciona", publicó el mandatario, junto a una imagen de campaña al lado de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, uno de los tantos que se sumaron a las burlas.

Durante la conversación de una hora que mantuvo con Elon Musk y el empresario tecnológico David Sacks, un donante de la campaña de DeSantis, el ahora aspirante presidencial desplegó muchos de los postulados a favor de la libertad y en contra del "adoctrinamiento ideológico" progresista, premisas a las que ya apeló durante la campaña para su reelección como gobernador.

"Si me nominan haré el trabajo", prometió DeSantis en una charla seguida por más de 300,000 personas en la que prometió revertir las políticas migratorias de la Administración Biden, entre otras, y no se guardó indirectas contra Trump: "El gobierno no es entretenimiento. No se trata de construir una marca o señalar virtudes".

El gobernador respondió también a la alerta de viaje a Florida que emitió el fin de semana la Asociación Nacional para el Progreso de Personas de Color (NAACP, en inglés), una advertencia que calificó de "artimaña política".

En ese contexto, DeSantis defendió los bajos índices de criminalidad en el estado y las altas tasas de lectura de la población afroamericana en las escuelas de este estado.

Sobre la decisión de anunciar su candidatura en Twitter, algo inédito en la historia de las campañas políticas en EE.UU., DeSantis resaltó la postura de la red social respecto a las libertades y recordó las críticas que el gobernador enfrentó cuando instauró sus políticas contra la covid-19, contraria a los confinamientos y uso obligatorio de mascarillas.

"Creo que lo que se hizo con Twitter fue significativo para el futuro de nuestro país", señaló DeSantis, en clara alusión al momento en que la red social pasó a ser propiedad de Musk.

"Twitter sí que era caro, pero la libertad de expresión no tiene precio", respondió el multimillonario Musk, quien hasta el momento no ha anunciado a quien apoyará en este proceso electoral.

Poco antes de comparecer en Twitter, DeSantis firmó un paquete de 20 leyes estatales, entre las que destaca la SB 7050, que exime a los candidatos a presidente o vicepresidente de la obligación de renunciar al cargo que desempeñan para poder postularse.

En momentos en que DeSantis hablaba en Twitter sobre su postulación, el expresidente Trump subió un par de videos críticos contra el gobernador.

DeSantis acude a la campaña rumbo a 2024 con la carta de presentación de las leyes aprobadas durante su segundo mandato como gobernador, tras lograr la reelección el año pasado con cifras históricas y asegurarse una "supermayoría" en ambas cámaras del Legislativo estatal.