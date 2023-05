Cientos de migrantes piden en la fronteriza Tijuana que no se elimine aplicación CBP-One

Migrantes protestan afuera del Consulado de Estados Unidos en Tijuana, Baja California (México). Un grupo de migrantes protesta afuera del consulado de Estados Unidos en Tijuana por las fallas en la plataforma de CBP One. ( EFE )

Cientos de migrantes salieron este viernes a protestar en las inmediaciones del Consulado General de Estados Unidos, en la fronteriza ciudad mexicana de Tijuana para pedir que no se elimine la aplicación del CBP-One.

"Queremos entrar de forma legal", "Queremos CBP-One", fueron parte de las consignas de los aproximadamente 200 indocumentados que buscan una forma de solicitar asilo en Estados Unidos.

El pastor Albert Rivera, director del albergue Ágape, dijo en un mensaje a medios que la manifestación fue motivada debido a que el pasado martes unos jueces interpusieron dos demandas en contra de la aplicación, para que esta sea deshabilitada bajo el argumento de que no está funcionando.

Esto provocó la molestia de los migrantes manifestantes, ya que para ellos esta aplicación es la única opción que tienen actualmente para poder ingresar a suelo estadounidense de forma legal, mediante una solicitud de cita para el asilo humanitario.

La comitiva de personas, en la que iban familias y varios niños de diversas nacionalidades, arribó a las inmediaciones del Consulado de EE.UU. en Tijuana desde temprana hora, el cual fue resguardado por elementos de la policía municipal de la ciudad, impidiéndoles el paso hasta la sede principal.

De forma pacífica, los manifestantes se apostaron en el sitio, donde Rivera Colón advirtió que esta medida "puede provocar problemáticas severas como el incremento en el tráfico de drogas y personas".

Además, resaltó, serán más migrantes "los que van a intentar cruzar de manera ilegal poniendo en riesgo sus vidas y los ´coyotes´ (traficantes de personas) se van a aprovechar de la situación y no queremos eso".

Consideró que esto eleva el riesgo de que se incrementen las muertes, los secuestros, "se va a generar mayor inseguridad tanto para México como para Estados Unidos", dijo.

Jorge, migrante hondureño, dijo a EFE que lleva más de nueve meses en Tijuana junto con su familia, esperando una cita para el asilo y con esta situación cree que podría perder esa única opción.

Hizo una petición al Gobierno estadounidense para que les ayude evitando que cierren la aplicación, porque solo de esa manera pueden ingresar de forma legal y tener el asilo.

"Nosotros salimos de amenazas de muerte, no podemos regresar a nuestro país y México ya nos ayudó todo lo que podía, ahora queremos seguir adelante hasta llegar a Estados Unidos, que es el objetivo, por eso pedimos por favor que no nos cierren el CBP-One", puntualizó.

Adelina Martínez, migrante venezolana, dijo a EFE que aunque esas denuncias aún están en espera, ellos de forma anticipada están manifestando esta postura porque no quieren intentar cruzar de forma ilegal por temor a que les apliquen el Título 8.

"No queremos ir de ilegales, porque sabemos que nos pueden castigar cinco años y aquí ya nos dijeron que no nos recibirían en los albergues, por eso no queremos que nos quiten la aplicación", puntualizó.

El pasado 11 de mayo, EE.UU. puso fin al Título 42 una medida que se usó millones de veces para deportar automáticamente a México a los migrantes que cruzaban a EE.UU., en cambio se instauró el Título 8 y nuevas restricciones para solicitar asilo.

La región afronta un inédito flujo migratorio, con más de 2.76 millones de indocumentados interceptados por Estados Unidos en la frontera con México en el año fiscal 2022.