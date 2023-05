Disney pide que se desestime un pedido de DeSantis para descalificar al juez

Disney solicitó en una moción que se desestime la petición del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, para que se aparte al juez federal que ve la demanda interpuesta por el gigante del entretenimiento por violar sus derechos a la libertad de expresión, informaron este viernes medios locales.

En un escrito remitido el jueves a la corte, Disney señaló que la solicitud de los abogados de DeSantis, quien el miércoles hizo oficial que buscará ser el candidato republicano en las elecciones presidenciales de 2024, no cumple los criterios estipulados en las leyes estatales para descalificar a un juez, según informa el canal local WGME.

La moción de Disney es en respuesta al pedido de DeSantis hecho la semana pasada mediante un escrito judicial en el que solicitó que se descalifique al magistrado federal Mark Walker, que preside este caso en un tribunal de Tallahassee, tras alegar dudas sobre la imparcialidad del juez.

Los abogados de DeSantis cuestionaron que Walker hiciera referencias a este caso en audiencias por otras dos disputas legales en torno la libertad de expresión.

En abril, Disney entabló una querella contra el gobernador en un tribunal federal de Florida en la que acusa a DeSantis de orquestar una "campaña de represalias" después de que Disney mostrara su oposición a una ley promovida por el gobernador conocida por sus críticos como "Don't Say Gay", que prohíbe hablar de identidad de género y de orientación sexual en las escuelas.

La demanda fue contra el gobernador y el nuevo Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central, integrado por cinco miembros designados por el gobernador y que reemplazó al Distrito de Mejoras Reedy Creek, mediante el que Disney gozó de autogobierno en sus parques temáticos durante 50 años hasta que fue abolido a instancias de DeSantis.

El equipo de abogados del gobernador interpuso su propia demanda el pasado 1 de mayo contra Walt Disney Parks and Resorts.

El pulso entre el ahora aspirante presidencial y el gigante del entretenimiento, que emplea a más de 70,000 personas y genera 1,200 millones de dólares anuales en impuestos, no ha sido bien visto por figuras del Partido Republicano, incluido el expresidente Donald Trump (2017-2021), convertido en los últimos meses en el mayor crítico de DeSantis.

En una entrevista que ofreció el jueves al periodista conservador Eric Bolling, DeSantis, quizás por primera vez en meses, se refirió de forma clara a las críticas que le ha lanzado el expresidente.

"Cuando se pone del lado de Disney en mi contra, me digo, 'está bien, lo entiendo, quiere darme un golpe, pero no te pongas del lado de una corporación multinacional que quiere sexualizar a los niños", señaló el gobernador, quien agregó que el exmandatario "ya no es el Donald Trump de 2015 y 2016.

La semana pasada, Walt Disney Company canceló oficialmente un proyecto de reubicación de algunas de sus divisiones corporativas en Lake Nona, en Orlando (Florida), que hubiera proporcionado más de 2,000 empleos, según se dio a conocer este jueves en medio de un pulso legal de la compañía de entretenimiento con el gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis.

La web de la compañía informó hoy que, en 2021, The Walt Disney Company "hizo planes" para trasladar algunas de sus divisiones corporativas al área de Lake Nona (Florida central), pero que esos planes "han sido cancelados de inmediato".