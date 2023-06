Senadores republicanos retrasan la votación sobre la deuda en EE.UU. por recortes en defensa

Un grupo de senadores republicanos está retrasando este jueves la votación en la Cámara Alta del proyecto de ley para elevar el techo de deuda de Estados Unidos, que evitaría que el país caiga en una suspensión de pagos, en protesta por los recortes del gasto en defensa.

El debate en el Senado, de mayoría demócrata, arrancó en torno a las 14:30 hora de este jueves (18:30 hora GMT) y se esperaba que el texto fuera votado hoy tras su aprobación la víspera en la Cámara Baja, en manos republicanas, aunque es posible que la demora lleve a que la votación se retrase hasta el viernes.

El borrador de ley es fruto de un acuerdo anunciado el pasado fin de semana entre el presidente de EE.UU., Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, para elevar el techo de deuda.

La iniciativa contempla una ligera disminución en el gasto destinado a programas financiados por el Congreso en ámbitos que no son la defensa nacional, como la sanidad, la educación y la protección del medio ambiente; y recoge un incremento de los fondos para defensa del 3 %, por debajo del nivel de la inflación actual.

Uno de los senadores republicanos más contundentes en su rechazo al borrador por su recorte en defensa fue el legislador por Carolina del Sur Lindsey Graham, quien criticó a sus compañeros de partido en la Cámara Baja y a McCarthy.

"A mis colegas en la Cámara (de Representantes), no puedo creer que hayan hecho esto", dijo Graham en su intervención en el hemiciclo este jueves.

Y dirigiéndose a McCarthy agregó : "Sé que usted tiene un trabajo duro, usted me gusta, pero el partido de Ronald Reagan está muriendo, no me diga que el presupuesto de defensa, que es 42,000 millones de dólares por debajo de la inflación, financia totalmente la Fuerzas Armadas", lamentó.

El veterano senador amenazó con bloquear la votación de la medida en el pleno a menos que se le ofrezcan garantías de que el gasto en defensa pueda aumentarse.

Junto a Graham otros senadores conservadores se expresaron de manera similar: De hecho, el legislador Tom Cotton, que representa a Arkansas, presentó una enmienda para incrementar los fondos para defensa en el proyecto de ley para elevar la deuda.

"El presupuesto no debería dar forma a nuestras necesidades en defensa", avisó Cotton, quien consideró que deberían ser dichas necesidades las que conformaran el presupuesto.

EE.UU. se aboca al impago de su deuda el próximo 5 de junio, fecha fijada por el Departamento del Tesoro, si no aprueba antes el proyecto de ley para elevar el límite del dinero que el país puede pedir para cumplir con sus obligaciones financieras.

De ser aprobada, la iniciativa legislativa suspendería el actual límite de deuda de 31,4 billones de dólares hasta el 1 de enero de 2025.

El líder de la mayoría demócrata en la Cámara Baja, Chuck Schumer, había prometido este jueves agilizar la tramitación del borrador y afirmó que la cámara permanecería en sesión hasta que se aprobara este proyecto.

En ese sentido, advirtió de que cualquier "demora innecesaria" sería "un riesgo innecesario e incluso peligroso" para el paí.

Sin embargo, Graham dejó claro que va a intentar ralentizar el proceso.

"Nuestras Fuerzas Armadas se debilitan a diario, este presupuesto que estamos a punto de aprobar empeora todos los problemas -consideró-. Quiero acabar la guerra en Ucrania derrotando a (Vladímir) Putin, si ustedes no lo quieren, él va a seguir".

"Y vamos a tener un conflicto entre la OTAN y Rusia, y nuestras tropas acabarán involucradas si no mandan una señal clara ahora. China verá esto como una oportunidad para saltar sobre Taiwán", remarcó Graham, quien animó a lo senadores a permanecer en la cámara el tiempo que tome alcanzar un compromiso en materia de defensa.