Defensores de la libertad de lectura están en pie de lucha en Florida

Una sola queja de parte del padre de un alumno puede llevar a que un libro sea retirado de las bibliotecas escolares de Florida en virtud de las nuevas leyes del gobernador Ron DeSantis, pero hay activistas decididos a mantener la libertad de lectura con iniciativas como el reparto de libros "prohibidos".

Es lo que se proponen hacer esta tarde en un templo de Coral Gables (Miami-Dade), Michael Kaplan, uno de los fundadores de la Feria del Libro de Miami, el poeta Richard Blanco, al que Barack Obama encargó el poema recitado durante su segunda asunción presidencial, la autora haitiano-estadounidense Edwidge Danticat y representantes de PEN America, entre otros grupos.

En la Iglesia Congregacional existe un "santuario de libros prohibidos", una iniciativa, desarrollada también en el Centro Cultural y Biblioteca de Investigación Afroamericana de Fort Lauderdale, para contrarrestar los efectos negativos en la libertad de lectura que han tenido algunas leyes promovidas por DeSantis.

El poder de los padres en las escuelas

Reelegido gobernador en 2022 y ahora aspirante a ser elegido candidato a la Casa Blanca por el Partido Republicano en 2024, el ultraconservador DeSantis, que se declara un protector de los niños de Florida, ha dado a los padres de los alumnos más voz en las decisiones escolares que a los maestros y especialistas.

"Es un verdadero desastre. Ha habido muchos libros que han sido cuestionados, pero peor que eso es que estas leyes de contenido vago tienen un efecto escalofriante en los maestros, especialistas y otras personas que se ocupan de la enseñanza pública", dice Kaplan.

Con el "efecto escalofriante", Kaplan, propietario de la cadena de librerías Books & Books, quiere decir que están "intimidados" por unas leyes "extremadamente vagas y extremadamente abiertas a la interpretación".

"Sienten que pueden meterse en problemas con los padres y otras personas" y eso les lleva en muchos casos a la "autocensura", dice.

El acto de hoy va a ser una especie de desagravio a tres libros que han sido recientemente objeto de quejas por parte de padres de alumnos de una escuela del sistema público de Miami-Dade.

Entre ellos está "The Hill We Climb" (La colina que escalamos), de la poeta afroamericana Amanda Gorman, quien lo escribió para la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en 2021 y ha criticado duramente lo ocurrido en Florida con su libro.

"The Hill We Climb", sobre la injusticia racial, fue retirado de la biblioteca para alumnos de enseñanza elemental de la escuela Bob Graham Education Center de Miami Lakes, otra ciudad de Miami-Dade, y trasladado a la biblioteca de los alumnos de más edad por una queja de una madre que afirma que es un poema que incita al odio.

Los otros dos son "The ABC's of Black History", de Rio Cortez y Lauren Semmer, y "Love to Langston", de Tony Medina y R. Gregory Christie, que corrieron la misma suerte en la misma escuela.

Gracias a la generosidad de Gorman se repartirán más de 1,200 ejemplares de manera gratuita.

Afro y LGTBQ+, las temáticas más vetadas

Kaplan dice que los libros que más cuestionamientos despiertan en los padres de Florida son los de temática afroamericana y LGTBQ+.

"No queremos que nada de esto suceda, porque muchos de nosotros venimos de países donde estos libros están prohibidos en todas partes. Miami particularmente debería ser sensible a ese tipo de cosas", dice Kaplan.

En Florida está en juego la libertad de lectura, que, como recuerda Kaplan, forma parte de los valores fundacionales del país, y la lucha tiene también como objetivo evitar que de la prohibición de libros en la escuela se pase a vetarlos también en librerías y bibliotecas publicas.

En la lista creciente de obras literarias prohibidas en escuelas de Florida hay desde un poema recitado en la toma de posesión del presidente Joe Biden hasta un éxito internacional como "La casa de los espíritus", de la chilena Isabel Allende.

Una larga lista proporcionada por Books & Books incluye "The Color Purple", de Alice Walker; "Of Mice and Men", de John Steinbeck; "The Handmaid's Tale", de Margaret Atwood, y biografías del artista plástico de origen haitiano Jean-Michel Basquiat y de la tenista estadounidense Billie Jean King.

La Asociación de Bibliotecas de EE.UU. ha advertido que en 2022 el país vivió una ola de censura de libros "sin precedentes" y Texas fue el estado con una mayor cantidad de quejas sobre libros "inadecuados" presentes en bibliotecas.