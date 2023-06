Dominicanos reportan contaminación del aire en distintos estados de EE.UU.

El humo de los más de 400 incendios forestales que se encuentran activos en Canadá, se ha extendido hasta la costa este de los Estados Unidos, principalmente a Nueva York, donde una neblina ha teñido el cielo de un color anarajando y la contaminación del aire, la peor desde 1980, ha provocado advertencias de permanecer dentro de sus hogares para las personas vulnerables.

Los dominicanos residentes en Nueva York y otras zonas afectadas por el humo, han confirmado a Diario Libre lo reportado por medios estadounidenses: poca visibilidad, ardor en los ojos, uso de mascarillas, así como los efectos de la contaminación del aire en algunos servicios públicos, como escuelas y hospitales.

"Yo casi no he salido, pero está feo el clima", dijo Laura Ruiz, una dominicana residente en El Bronx que desde que se reportó esta condición climática se ha mantenido recluida en su casa y hoy solo caminó dos cuadras.

Vanessa Brito, también en El Bronx y que hoy salió con dos mascarillas a la calle, reporta que el olor a quemado se siente muy fuerte y que la ciudad se ve muy oscura, también señaló la advertencia de las autoridades que llama a los niños, envejeciente y personas con problemas cardíacos y otras afecciones a no salir de casa.

En el caso de Nueva Jersey, a unos 114 kilómetros de Nueva York, las emergencias de los hospitales están abarrotadas con la cantidad de personas que han reportado lesiones relacionadas con el clima, no hay ambulancias disponibles y se ha comenzado a repartir entre la comunidad lentes y mascarillas para protegerse del peligroso aire, según informó Carolin Fabián, quien decidió no ir a trabajar este miércoles debido a su propensión a las alergias.

Fabián también informó que las escuelas enviaron un comunicado en el que anunciaban la suspensión de las actividades al aire libre desde el pasado martes hasta el jueves, subrayó la dominicana que dijo que al salir y estar en contacto con la neblina "los ojos pican bastante".

La neblina y la contaminación también han llegado hasta Pensilvania, pero "no se ve como NY", señala Lady Laura, quien confesó a Diario Libre que no se había dado cuenta de la situación porque no había estado fuera de su casa.

Una foto compartida por Fernando Casanova desde las instalaciones de Swiss Re en Manhattan muestra los grandes edificios de este distrito de Nueva York sumergidos en la niebla anaranjada, mientras que el horizonte se desdibuja debajo de la densa bruma.

Las principales áreas metropolitanas de Pensilvania, Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut tienen índices de calidad del aire (ICA) superiores a 150, lo que se considera "insalubre", según el sitio web gubernamental AirNow.gov.

Más de 100 millones de personas se hallan bajo alerta en EE.UU. por aire insalubre debido al humo de los incendios en Canadá, informó la agencia estadounidense de protección ambiental a AFP.

La capital estadounidense, Washington DC, también sufre por el humo de los intensos incendios forestales canadienses que la han envuelto en una neblina distópica, volviendo el aire acre, el cielo gris amarillento y provocando advertencias para que las poblaciones vulnerables permanezcan adentro.

En Baltimore los funcionarios instaron a los residentes a permanecer en sus casas.

La densa bruma también ha afectado el tráfico aéreo en los aeropuertos de Laguardia y Newark, en el área metropolitana de Nueva York, y el de Philadelphia (Pensilvania).

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) indicaba a primera hora de la tarde en su página web que esos aeropuertos estaban experimentando retrasos debido a la "baja visibilidad" relacionada con el clima, especialmente notables en el de Laguardia, con demoras de casi 2 horas en las llegadas.

Las malas condiciones también afectaron a algunos vuelos de salida.

Aparte de esos tres aeropuertos, la FAA tenía una alerta por nubes bajas en el aeropuerto de San Francisco, en California, con retrasos de media hora en las salidas.

Según el portal Flighaware, en total hay más de 1,800 vuelos retrasados hoy en Estados Unidos.

Una temporada de incendios inusual en Canadá

Los incendios forestales están azotando a Canadá, donde el lunes había 413 fuegos activos, según las autoridades del país, que advirtieron de que el cambio climático hará de esta una de las peores temporadas que se recuerdan.

Según los datos facilitados por el Gobierno de Canadá, el país está registrando un número de incendios inusual para esta época, que han provocado la evacuación de 26,206 personas.

En lo que va de 2023 se han producido 2,214 incendios forestales, que han consumido más de tres millones de hectáreas de bosque, cuando la media en la última década era de 1,624 incendios y 254,429 hectáreas consumidas, según el Ministerio de Recursos Naturales.

"Nuestras previsiones señalan que todo este verano puede ser una temporada de incendios especialmente grave", dijo el primer ministro Justin Trudeau en una rueda de prensa celebrada en Ottawa.

Una de las provincias más afectadas en estos momentos por los incendios es Quebec, donde arden más de 160 fuegos que están en su mayoría fuera de control.

La magnitud de los incendios en la provincia francófona está provocando que la calidad del aire en toda la provincia se encuentre bajo mínimos por el humo de los fuegos.

El primer ministro de Quebec, Francois Legault, recomendó a los habitantes de la provincia que cierren sus ventanas y eviten realizar actividades físicas en el exterior, especialmente las personas que sufren problemas respiratorios.