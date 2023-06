Abogados recomiendan a Gobierno Biden otorgar un plazo "adecuado" para presentar asilos

La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) recomendó este miércoles al Gobierno del presidente Joe Biden otorgar el plazo de tiempo "adecuado" para que un solicitante de asilo consiga representación legal y los abogados puedan preparar la presentación del caso.

La recomendación hace parte del reporte "High-Stakes Asylum: How Long an Asylum Case Takes and How We Can Do Better", que se basó en una encuesta hecha a más de 300 abogados de inmigración sobre cuánto tiempo lleva preparar una solicitud de asilo y qué complicaciones agregan un tiempo significativo.

La encuesta encontró que un abogado de inmigración gasta como mínimo de 50 a 75 horas de trabajo para preparar una solicitud de asilo.

Los encuestados dijeron que esta preparación se lleva a cabo en el transcurso de varios meses y no en días continuos.

"Los casos con una complejidad significativa pueden llevar mucho más tiempo que esta estimación", destaca el informe publicado hoy por AILA.

Los abogados también coincidieron que la mayoría de los casos de asilo "no son sencillos", y que factores como la detención del solicitante, barreras del idioma y obtención de pruebas o testigos expertos, suman más tiempo al proceso de preparación para exponer el caso.

En mayo de 2022, la Administración Biden implementó una medida que puso un plazo de 12 meses para que los jueces de inmigración definan los casos de asilo político que llegan a sus cortes.

Los abogados encuestados dijeron que "es extremadamente difícil" para un solicitante de asilo y su abogado desarrollar la solicitud de asilo dentro del plazo obligatorio establecido el año pasado por el Gobierno de EE.UU.

AILA presentó una serie de recomendaciones entre las que también se destaca un llamado para permitir "aplazamientos razonables" para que los solicitantes de asilo consigan un abogado y para que el abogado prepare el caso.

El director ejecutivo de AILA, Benjamin Johnson, instó en un comunicado a la Administración Biden a utilizar los datos obtenidos por la encuesta e "implementar cambios" y ampliar el plazo para procesar los casos de asilo.