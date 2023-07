Embajada de EEUU en RD celebra el 247 aniversario de la independencia de su país

La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo celebró este jueves el 247 aniversario de la independencia de su país, cuya fecha oficial es el 4 de julio, en una ceremonia en la que se elevó la multiculturalidad de la nación norteamericana y las fuertes relaciones con la República Dominicana.

La recepción estuvo encabezada por el encargado de negocios, Isiah Parnell, quien asumió el cargo en mayo pasado, y su esposa Tammie Gordon Parnell, en la residencia de la Embajada, ubicada en la Leopoldo Navarro y en representación del Gobierno dominicano asistió el viceministro de Relaciones Exteriores, José Julio Gómez.

Parnell inició su discurso resaltando los esfuerzos que ha realizado Estados Unidos por garantizar los derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad de sus ciudadanos desde la declaración de la independencia el 4 de julio de 1776.

"Como se puede ver en nuestra historia, nuestra democracia no sólo nació, sino que ha sido forjada con gran esfuerzo", señaló el diplomático, que destacó que el "experimento democrático" de la nación ha sido fortalecido por "hombres y mujeres valientes" a lo largo de la historia.

Parnell aprovechó la oportunidad para destacar que los Estados Unidos es hogar de millones de personas de todos los países, entre ellos la República Dominicana.

"En Estados Unidos viven más de trescientos cincuenta millones de personas de todos los países del mundo, incluidos dos millones de dominicanos", dijo el encargado de negocios Isiah Parnell, que indicó que esta multiculturalidad dio lugar a uno de los primeros eslóganes de EE.UU. "E pluribus unum", que se traduce en "De muchos, uno".

Además de los esfuerzos de EE.UU. por garantizar un estado de derecho, Parnell también resaltó los logros compartidos entre su país y la República Dominicana: "Durante muchos años, Estados Unidos ha trabajado con el Gobierno dominicano en temas de seguridad, comercio, educación, desarrollo, energía, salud", entre otros temas, lo que atribuye a una "visión compartida en la democracia y en un futuro más justo y equitativo para todos", puntualizó.

Una gran bandera estadounidense daba la bienvenida a los asistentes de la recepción, que inició con la presentación de las banderas realizada por el Cuerpo de Infantería de los Marines de la Embajada, seguido de las notas de los himnos nacionales de ambos países entonados por el Coral Mixto del Instituto Cultural Domínico Americano (ICDA).

La agrupación de jazz "Rythm that unites us" (el ritmo que nos une), integrado por músicos dominicanos y estadounidenses, estuvo a cargo de amenizar la noche, además de la participación especial de la vocalista estadounidense Nadia Washington y el saxofonista puertorriqueño Jonathan Suazo, ambos docentes del Berklee College of Music.

A la actividad se dieron cita el expresidente de la República (2000-2004), Hipólito Mejía; el exvicepresidente de la República (2012-2016) Rafael Alburquerque; los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, respectivamente; el ministro del Mescyt, Franklin García Fermín; el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó; el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez; la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, y el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, entre otras figuras de la política y la sociedad civil.

La Cumbre de las Américas 2025

El encargado de negocios de la Embajada señaló que la celebración de este año tiene un "motivo especial", ya que Estados Unidos se prepara para entregar a República Dominicana el relevo para coger la Cumbre de las Américas en el año 2025, oportunidad que le permitirá al país los "valores compartidos de la democracia, el crecimiento económico inclusivo y el entendimiento" entre los países del hemisferio, resaltó el diplomático.

"Esa es una tremenda oportunidad para que avancen en sus objetivos y muestren el gran potencial de su hermoso país", puntualizó Parnell durante sus palabras de bienvenida.

Parnell destacó el compromiso de los Estados Unidos a ser socios de la República Dominicana con miras a ser la sede del cónclave regional más importante para los países del hemisferio occidental.