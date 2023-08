El testimonio del piloto y la azafata del vuelo de RED Air accidentado en 2022

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés), publicó a finales de julio un informe preliminar sobre el accidente que sufrió la aerolínea dominicana Red Air el 21 de junio de 2022 en su vuelo 203 con destino a la ciudad de Miami, Florida.

El expediente consta de un total de 29 archivos, entre los que se destacan las entrevistas realizadas por el equipo investigador de la NTSB a cuatro azafatas que sirvieron en el vuelo, al director del Instituto Dominicano de Aviación Civil, Alberto Piña, al capitán del avión, José Darriba, y al presidente de la aerolínea, Héctor Gómez Morales. Estas entrevistas ofrecieron detalles sobre el funcionamiento y mantenimiento de la aeronave, los permisos y los pormenores del accidente.

El vuelo 203 de RED Air, un Boeing MD-82, HI-1064, experimentó una falla en el tren de aterrizaje principal izquierdo poco después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA). El avión se salió de la pista y se detuvo en el área cubierta de hierba entre dos pistas del aeropuerto. Se produjo un incendio posterior al accidente, que fue extinguido por los bomberos de Miami-Dade (MDFR).

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/07/dhdhidhidhid-8bcacb2e.png Imagen contenida en el informe de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos. (NTSB, por sus siglas en inglés) (FUENTE EXTERNA)

El avión fue evacuado y cuatro pasajeros sufrieron heridas leves.

"Fuego", gritaban los pasajeros

La asistente principal de vuelo dijo en su entrevista que el despegue y el transcurso del vuelo fueron "tranquilos y normales", a pesar de que el capitán había indicado que habría turbulencias durante el trayecto.

Linares afirmó que el aterrizaje también se sintió normal, pero tan pronto como el piloto activó los inversores de empuje, sintieron vibraciones. Ella notó que los inversores de empuje eran muy ruidosos y que de repente se apagaron.

"Después de eso, las vibraciones en la cabina fueron muy excesivas y todo temblaba violentamente", expresó la asistente de vuelo.

Luego de esto, Linares pidió a los pasajeros a través del altavoz que permanecieran sentados, pero fue interrumpida por el capitán, quien informó a todos los pasajeros que mantuvieran la calma.

Después de esto, la azafata dijo que comenzó a escuchar a los pasajeros de la parte trasera del avión gritar "fuego", pero ella no lo veía, aunque comenzó a sentir el olor a humo. Entonces, informó al capitán: "fuego en la parte trasera de la aeronave". En ese mismo momento, el capitán dijo a través del altavoz: "evacuen, evacuen por el lado izquierdo", "abran, abran la puerta". La puerta se abrió y el tobogán se infló automáticamente, y ella comenzó a evacuar a los pasajeros.

En el vuelo iban a bordo 130 pasajeros, 126 adultos y 4 bebés.

No pudieron contar a los pasajeros

Linares dijo que una vez fuera del avión, el departamento de bomberos de Miami tuvo que mantener a los pasajeros alejados y les indicó que abandonaran la zona. Expresó que intentaron hacer un conteo de los pasajeros, pero era demasiado caótico y no pudieron. Un pasajero se lastimó la rodilla porque aterrizó de rodillas en el tobogán, pero ella no sabe por qué puerta salió.

También confirmó que el capitán estaba sentado en el asiento izquierdo de la cabina de vuelo y el primer oficial en el asiento derecho. Indicó que durante el despegue desde Santo Domingo, el tren de aterrizaje se sintió retraído y sonaba normal. Esto también fue lo que ocurrió al aterrizar en Miami.

El capitán

El capitán del vuelo 203 de RED Air, fue interrogado por cinco personas de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos. El informe de la entrevista consta de unas 162 páginas, donde cada miembro del equipo investigador hace preguntas sobre el funcionamiento de la nave y la experiencia de vuelo del capitán, además de su versión de los hechos.

Darriba dijo que el aterrizaje, realizado por su compañero de vuelo identificado como Pablo, fue normal, pero después de tocar tierra, este le dijo: "capitán, capitán, los aceleradores se están moviendo hacia adelante".

Dijo que los vio y que tuvo la impresión de que estaban moviéndose, pero también tuvo la impresión de que no avanzaban.

"Se quedaban en una posición fija, como si no intentaran avanzar, no completaban el proceso. Tomé los aceleradores y los detuve inmediatamente después de ponerlos en pausa, y en ese momento comenzó una gran vibración en el aterrizaje izquierdo. Cuando sentí la vibración, traté de controlar el avión primero, pero la vibración iba aumentando, aumentando, aumentando, y el avión estaba tratando de moverse para patinar hacia el lado izquierdo. Estaba tratando de evitar que el avión se saliera de la pista, pero la vibración iba aumentando, aumentando, aumentando, y de repente sentí como si un neumático explotara", narró el capitán.

La situación empeoró

"La situación era muy estresante", dijo Darriba. "Recuerdo la situación. Mientras tanto, Pablo estaba buscando la lista de verificación. Me dijo 'los motores, los motores están funcionando'. Por supuesto, los motores estaban funcionando, pero me callé. Pablo comenzó a leerme la lista de verificación, pero en ese momento, la puerta de la cabina se abrió y mi tripulante, la azafata número uno, me dijo 'capitán, hay humo en la cabina', y luego me dijo 'capitán, hay fuego en la parte trasera de la aeronave, hay fuego'. Terminamos la lista y dije 'evacuación, evacuación, evacuación', y el avión fue evacuado", narró el capitán.

Darriba cuenta que le pidió a su compañero Pablo que tomara el extintor de incendios y recorrieron todo el avión, revisando la aeronave por completo. Al darse cuenta de que no había nadie, saltaron desde la puerta delantera.

El capitán aseguró que él fue la última persona en salir del interior de la aeronave.

El informe preliminar fue publicado el 31 de julio pasado. Mientras tanto, el director de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) y representante acreditado de la República Dominicana en esa investigación, el general Enmanuel Souffront Tamayo, dijo que el informe final se publicará en diciembre de 2023 o enero de 2024.

"Ha habido una mala interpretación, porque se ha entendido que ellos (la NTSB) han publicado el informe, y no. Ellos no han publicado el informe", dijo Souffront Tamayo a Diario Libre.

"Eso tiene un procedimiento, que cuando ellos terminan el proceso de investigación y se preparan para elaborar el borrador del informe final de un accidente, ellos (la NTSB) publican toda la información que es relevante para que el público pueda leerla y, si alguien tiene algo que aportar para enriquecer esa investigación, ellos dan un tiempo", explicó el funcionario, quien dijo que en esta etapa aún no se revelan la causa definitiva ni las recomendaciones.