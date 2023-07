Disney reemplazará a los siete enanitos de Blancanieves por "criaturas mágicas" de todos los tamaños y géneros

El próximo live action de Disney "Blancanieves", se está enfrentando a fuertes críticas luego que se anunciara que reemplazarán a los siete enanitos con siete creaturas mágicas de todos los tamaños y géneros.

La película, que está programada para estrenarse en el 2024, teniendo como protagnista a la actriz de origen latino Rachel Zegler como Blancanieves, ha recibido miles de comentarios negativos luego de que filtraran unas imágenes de la protagonista caminando seguida de un grupo de amigos de colores brillantes de varios géneros, razas y tamaños, modernizando la película de 1937.

El anuncio no ha sido del agrado de los fanáticos del cuento de hadas de la casa de Mickey Mouse, quienes han comenzado a criticar las imágenes.

No todos están cautivados por la versión moderna del cuento de hadas de Mouse House, ya que los críticos comenzaron a atacar las fotos del set, y algunos las calificaron de "increíbles".

"El live action de Blancanieves no tendrá 7 enanos y además habrá una ¿mujer? Probablemente la peli cueste unos 200 millones ¿Disney estará lavando dinero? Sino no me explico la necesidad de seguir perdiendo dinero", escribió una usuaria de Twitter.

Otro dijo: "Empiezo a creer que esta ganara todavía menos que la sirenita".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/17/f1oiavuxsamjy-y-9adab0ce.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/17/f1oiaunx0aejuzk-4ea5f287.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/17/f1oizpjxsaetai6-09c920fd.jpg

Otro dijo en broma: "Blancanieves es mexicana, wey".

No es la única modernización que se va a realizar en la película, ya que se anunció anteriormente que no habrá un príncipe azul que venga a salvar a una Blancanieves perdida, sino que se centrará más en el personaje principal siguiendo sus sueños de liderazgo.

La versión de acción en vivo del clásico animado de 1937 ha recibido una inmensa reacción desde que se anunció.