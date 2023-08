Caos en Union Square: Influencer enfrenta cargos por incitar a un motín en Nueva York

La influencer de las redes sociales Kai Cenat enfrenta cargos por incitar a un motín y promover una reunión ilegal en la ciudad de Nueva York. El transmisor en línea atrajo a miles de seguidores, muchos de ellos adolescentes, con promesas de regalar productos electrónicos, incluyendo una nueva PlayStation.

El evento generó caos, con decenas de personas arrestadas, algunas saltando sobre vehículos, lanzando botellas y golpeando a otros.

Cenat fue liberado el sábado temprano de la custodia policial luego de recibir una multa de comparecencia en el escritorio, que la policía emite para exigir que un sospechoso comparezca ante el tribunal para responder a los cargos. Un portavoz de la policía dijo que comparecerá ante el tribunal el 18 de agosto.

El caos en Union Square de la ciudad de Nueva York el viernes por la tarde puso de relieve el control que los influencers de las redes sociales tienen sobre las personas que los siguen y los admiran.

"Nuestros hijos no pueden ser criados por las redes sociales", dijo el alcalde Eric Adams durante una rueda de prensa sobre un delito no relacionado.

La policía dijo que arrestaron a 65 personas, incluidos 30 menores. Varias personas resultaron heridas, algunas con el rostro ensangrentado. Al menos cuatro personas fueron trasladadas en ambulancias.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/05/ap23216777853477-4f263b6f.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/05/ap23216784637331-78057867.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/05/ap23216787770777-1b32f023.jpg

"No creo que la gente se dé cuenta del nivel de disciplina que mostramos para manejar una situación muy peligrosa y volátil y poder resolverla sin pérdida de vidas o daños sustanciales a la propiedad y sin que los jóvenes se hagan daño a sí mismos", dijo Adams.

Cenat, de 21 años, es un creador de videos con 6,5 millones de seguidores en la plataforma Twitch, donde transmite en vivo regularmente. También cuenta con 4 millones de suscriptores en YouTube, donde publica vlogs de comedia y de la vida diaria que van desde "Fake Hibachi Chef Prank!" hasta su video más reciente, "I Rented Us Girlfriends In Japan!"

Sus 299 videos de YouTube han acumulado más de 276 millones de visitas en total. En diciembre, fue coronado como streamer del año en la 12ª entrega anual de los Streamy Awards.

Los representantes de los medios de comunicación de AMP, que representa a Cenat y a un pequeño grupo de otras personas influyentes, dijeron en un correo electrónico el sábado que el evento en Union Square tenía la intención de mostrar agradecimiento a los fanáticos.

"Hemos organizado reuniones de fans y filmaciones de videos en el pasado, pero nunca hemos experimentado nada a la escala de lo que sucedió ayer", dijo AMP.

"Reconocemos que nuestra audiencia e influencia están creciendo, y eso conlleva una mayor responsabilidad", continuó el comunicado. "Estamos profundamente desalentados por el brote de conducta desordenada que afectó a personas y empresas inocentes, y no aprobamos el comportamiento".

En su disculpa, la compañía dijo que estaba cooperando con las autoridades.

Transmitiendo en vivo en Twitch desde un vehículo mientras el evento se intensificaba, Cenat mostró tarjetas de regalo que planeaba regalar. Al notar la multitud y la presencia policial, instó: "Todos los que están allí afuera, asegúrense de que estén a salvo. ... No haremos nada hasta que sea seguro".

Finalmente, él y un séquito salieron del vehículo y se abrieron paso entre la multitud, cruzaron una calle y entraron al parque, donde Cenat fue rodeado por una multitud que vitoreaba y empujaba.

El jefe Jeffrey Maddrey del Departamento de Policía de Nueva York dijo que Cenat fue retirado "por su seguridad" en algún momento de la tarde y que la policía estaba en contacto con él. Los videos publicados en las redes sociales y tomados desde helicópteros de noticias mostraban a Cenat siendo levantado sobre una cerca y sacado de la multitud, luego colocado en un vehículo policial.

Las imágenes aéreas de las noticias de televisión mostraron una multitud creciente y apretada corriendo por las calles, escalando estructuras en el parque y obstruyendo el tráfico. Los adolescentes que gritaban arrojaron objetos contra las ventanas de los automóviles, arrojaron latas de pintura y activaron los extintores de incendios. Algunas personas se subieron a un vehículo en movimiento y se cayeron mientras se alejaba a toda velocidad. Otros golpearon o se subieron a los autobuses de la ciudad.

Skylark Jones, de 19 años, comparó la escena con "una película", ya que dijo que la policía llegó con equipo antidisturbios y comenzó a "cargar contra la gente".

Jones llegó con un amigo con la esperanza de tener la oportunidad de obtener uno de los obsequios. Cuando llegaron, la escena ya estaba llena y las cosas se volvieron incontrolables incluso antes de que apareciera Cenat, dijo.

Maddrey dijo que tres oficiales resultaron heridos.

"No estamos en contra de que los jóvenes se diviertan. No estamos en contra de que los jóvenes se reúnan", dijo Maddrey. "Pero no puede ser a este nivel donde sea peligroso. Mucha gente resultó herida hoy".