Citan a la Fiscalía y la defensa de Trump el martes por el caso de documentos clasificados

Lay los abogados defensores dey su asistente Waltine Nauta tienen este martes una cita en los tribunales de Fort Pierce (Florida) para discutir asuntos relacionados con la causa abierta a ambos por loshallados en la mansión del expresidente estadounidense.La jueza Aileen Cannon, que tiene su tribunal en Fort Pierce, a unos 208 kilómetros al norte de Miami, citó a ambas partes a la 2 de la tarde (18.00 GMT) del 18 de julio para discutir cómo manejar la información clasificada que forma parte del proceso para no trasgredir la ley.Según la orden de la jueza, no es necesaria la presencia de los dos acusados, que se han declarado no culpables.Trump está acusado de un total de siete delitos (37 cargos) y Nauta de seis delitos relacionados con el supuesto mal manejo y ocultamiento de documentos oficiales secretos, los cuales fueron hallados en Mar-a-Lago, la residencia del expresidente (2017-2021) en la costa este de Florida, durante un registro policial en 2022.La jueza Cannon pretende iniciar el juicio de ambos a mediados de agosto, pero laha pedido atrasarlo a diciembre y la defensa ha solicitado que se aplace sin fecha hasta que pasen las elecciones de 2024, en las que Trump busca ser candidato a la Presidencia de nuevo.Laha pedido a la jueza que rechace la petición de los abogados de Trump, pero Cannon aun no se ha pronunciado sobre las peticiones de ambas partes, algo de lo que podría tratarse este martes durante la audiencia.Trump alega que esta causa por losy otras que tiene abiertas forman parte de una "cacería de brujas" supuestamente desatada contra él por el presidente Joe Biden para impedirle llegar de nuevo a la Casa Blanca.Las encuestas indican que es el aspirante con más posibilidades de ser elegido candidato presidencial en las primarias del Partido Republicano que se celebrarán en 2024, meses antes de las elecciones presidenciales.