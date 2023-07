Descubre cómo el canto ayudó en una cirugía cerebral en Nueva Jersey

Una mujer de Nueva Jersey cantó durante una cirugía mientras los médicos le extirpaban un tumor cerebral que le provocaba convulsiones. Durante el procedimiento, interpretó éxitos como "Sweet Caroline" y canciones de la banda sonora de "Moana" de Disney.

Krystina Vied, residente de Keansburg, fue instruida a permanecer despierta y hablar durante la cirugía el mes pasado. Esto permitió a los médicos del Instituto de Neurociencia Meridiana de Hackensack en el Centro Médico de la Universidad de Jersey Shore observar en tiempo real cómo el procedimiento afectaba su cerebro.

Vied, de 30 años, había sufrido convulsiones durante más de una década antes de descubrir recientemente que eran causadas por un tumor cerebral.

A pesar de su temor antes de la cirugía, la mujer encontró consuelo en el hecho de que su médico le pidió que cantara, ya que es una de sus pasiones. "Le encanta hacer karaoke, así que pensamos, ¿por qué no hacer que cante?", dijo el Dr. Nitesh Patel, codirector de oncología neuroquirúrgica en Hackensack Meridian Health en el Centro Médico de la Universidad de Jersey Shore, a Newsweek.

Video tomado dentro del hospital muestra a Vied siendo expulsada de la sala de operaciones mientras cantaba "Sweet Caroline" de Neil Diamond antes de cambiar a algunas canciones populares de Disney.

"Originalmente querían que cantara 'Sweet Caroline', pero no sabía las letras, así que me preguntaron qué me gustaría cantar", dijo Vied.

"Honestamente, no sé qué me hizo elegir 'Moana'. Soy una gran fanática de Disney. Me encantan las películas y las canciones. Siempre estoy reproduciendo música de Disney en mi salón de clases como maestra de preescolar, así que creo que mi mente simplemente pensó en algo que había estado escuchando recientemente", dijo a The New York Post.

Lo que normalmente sería una experiencia aterradora pronto se convirtió en una positiva para Vied, quien dijo que era "como si estuviera dando mi propio pequeño concierto para todos".