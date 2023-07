Así puedes solicitar un reembolso de boleto aéreo con JetBlue por retrasos y cancelaciones

Luego de enviar un comunicado detallando las razones detrás de los retrasos y cancelaciones de vuelos en República Dominicana, JetBlue ha publicado su "Declaración de Derechos del Cliente", un mecanismo mediante el cual los pasajeros pueden solicitar un reembolso o devolución de su boleto aéreo.

"El año pasado, JetBlue fortaleció aún más su compromiso con nuestros clientes al agregar una página de recursos de garantía al cliente en nuestro sitio web, que incluye el Plan de Servicio al Cliente de JetBlue. Este plan, además de la Declaración de Derechos, especifica nuestras obligaciones durante las interrupciones de vuelos", dijo la aerolínea a Diario Libre a través de su vocero.

Si JetBlue cancela tu vuelo, puedes elegir entre las siguientes dos opciones: un reembolso completo por tu vuelo o reubicación en el próximo vuelo disponible de JetBlue sin costo ni tarifa adicional.

Si tu vuelo se retrasa dentro de las cuatro horas del horario programado, tienes derecho a solicitar un crédito de 50 dólares. Si tu vuelo se retrasa después de la salida programada, tienes derecho a solicitar un crédito de 100 dólares.

Si un vuelo de JetBlue se demora dos horas o más del horario original de salida debido a una irregularidad controlable, a pedido del cliente y sin cobrarle ningún cargo ni tarifa adicional, JetBlue volverá a reservar al cliente en el siguiente vuelo disponible de JetBlue o le reembolsará el monto correspondiente.

Si un vuelo de JetBlue se demora dos horas o más del horario original de salida debido a una irregularidad controlable, la compañía, a pedido del cliente y sin cobrarle ningún cargo ni tarifa adicionales, volverá a reservar al cliente en el siguiente vuelo disponible de una aerolínea asociada, siempre que esto sea factible. De lo contrario, JetBlue volverá a reservar al cliente en el siguiente vuelo disponible de JetBlue o le reembolsará el monto correspondiente.

En el caso de los vuelos retrasados

En el caso de los vuelos retrasados, si el retraso se debe a un evento bajo el control de la aerolínea, te corresponderá una compensación en futuros viajes con JetBlue.

La aerolínea asegura que, si un vuelo en tierra está demorado con los pasajeros a bordo, se brindará entretenimiento gratuito en los respaldos de los asientos, refrigerios y bebidas, acceso a baños limpios y tratamiento médico si es necesario.

Si un vuelo de JetBlue se retrasa tres horas o más de su hora de salida programada, la aerolínea proporcionará al cliente un cupón para comida por 12 dólares, incluyendo impuestos y cargos.

Ante la eventualidad de que el cupón para comida no estuviera disponible o no se aceptara en el aeropuerto, o no hubiera alimentos o bebidas disponibles en el aeropuerto (por ejemplo, las concesiones estuvieran cerradas), JetBlue proporcionará una comida/bebida adecuada al cliente (como pedir comida y proporcionar agua por el vuelo retrasado), o reembolsará al cliente los gastos de comida en los que hubiese incurrido por esta situación, siempre que presente recibos válidos por estos gastos.

Todas las solicitudes de reembolsos elegibles deben estar acompañadas por los recibos detallados y enviarse dentro de los 10 días de haberse realizado los gastos.

Para más información sobre reembolsos, puede acceder al siguiente enlace