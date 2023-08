Confrontación en gasolinera de Nueva York termina en apuñalamiento mortal de famoso bailarín

La policía arrestó a un estudiante de secundaria de 17 años bajo un cargo de asesinato motivado por intolerancia luego que un bailarín profesional muriera apuñalado el pasado fin de semana durante un altercado entre dos grupos de amigos en una gasolinera en la ciudad de Nueva York.

La policía detuvo el viernes al adolescente por el homicidio de O´Shae Sibley de 28 años, quien era homosexual. Las autoridades se negaron a identificar al acusado.

"Padres perdieron a un hijo, a un hijo, por algo que claramente fue un delito de intolerancia", dijo el alcalde Eric Adams, un excapitán de policía, durante una conferencia de prensa el sábado afuera de la gasolinera de Brooklyn en donde Sibley fue asesinado el 29 de julio.

El apuñalamiento ocurrió después que dos grupos se enfrentaron frente a una de las bombas de gasolina, en donde Sibley bailaba con sus amigos una canción de Beyoncé. Las autoridades señalaron que el grupo de Sibley fue provocado por el otro grupo antes de que la confrontación estallara en violencia.

Beyoncé rindió un homenaje a Sibley en su sitio web.

En el video de seguridad se ve a los dos grupos alegando durante unos minutos. Las dos partes se habían alejado cuando Sibley y un amigo abruptamente regresaron y volvieron a confrontar a uno de los jóvenes, que se había quedado atrás grabando con su teléfono.

En el video, se ve a Sibley persiguiendo al adolescente y luego lanzándose hacia él antes que ambos desaparecieran de la vista de la cámara. Un momento después, camina hacia atrás y vuelve a aparecer en las imágenes, revisando su costado, tras lo cual cae sobre la acera.

Sibley recibió una puñalada en la caja torácica izquierda, según el subjefe de policía Joe Kenny.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/06/230803gmapilgrim1hpmain16x9992-87115608.jpg O´Shae Sibley. (FUENTE EXTERNA)

La discusión inicial duró unos cuatro minutos, indicó la policía, cuando Sibley y otros cuatro hombres se detuvieron para cargar gasolina mientras se dirigían a casa en la ciudad de Nueva York desde Nueva Jersey.

Las autoridades detallaron que el sospechoso organizó su entrega a la policía a través de su abogado.

Lee Soulja Simmons, director ejecutivo del Centro NYC para el Orgullo Negro, también habló en la conferencia de prensa.

"Luchamos al lado de personas dentro de nuestra comunidad que constantemente se enfrentan a discriminación, no sólo porque son negros, sino porque representan a (comunidades) LGBT", dijo. "Por el hecho de que no hacía otra cosa más que posar y bailar ahí, no merecía morir de esa forma".

Uno de los amigos de Sibley que estaba en el lugar, Otis Pena, dijo en un video de Facebook que Sibley fue asesinado porque era homosexual y "porque defendió a sus amigos".

Un testigo, Summy Ullah, dijo en entrevistas que los hombres se quejaron de que su comportamiento los ofendía como musulmanes.

Algunos líderes de la comunidad musulmana de la zona condenaron el asesinato.

"El peso de esta pérdida se siente profundamente, no sólo por la familia y los amigos de O´Shae, sino por todos los que valoramos la vida, la paz y la justicia", dijo el sábado Soniya Ali, directora ejecutiva del Centro Comunitario Musulmán. .

"Como musulmanes, estamos comprometidos a defender la justicia, incluso si eso significa enfrentarnos a nosotros mismos", subrayó. "Condenamos inequívocamente el injusto asesinato de O´Shae".

Sibley formó parte de la compañía de danza Philadanco en su natal Filadelfia y en Nueva York, donde tomó clases con el programa Ailey Extension del Alvin Ailey American Dance Theatre.