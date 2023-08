Museo de Florida demanda a su exdirector y otros por una exposición de dudosos "basquiats"

El Museo de Arte de Orlando (OMA), en Florida, demandó a su antiguo director, Aaron de Groft, y otras personas responsables de una exposición de obras atribuidas al artista de origen haitiano Basquiat cuya autenticidad es discutida y están en poder de la policía desde el año pasado.

El presidente del Patronato de OMA, Mark Elliott, dijo en unas declaraciones a medios locales publicadas este miércoles que es obligado plantear una demanda judicial cuando existen dudas sobre la autenticidad de las obras de la exposición "Heroes & Monsters", inaugurada en febrero de 2022 cuando De Groft dirigía el museo.

La demanda "detalla los hechos y circunstancias que llevaron a que estas obras finalmente llegaran al Museo y busca responsabilizar a las personas que el Museo cree que tergiversaron a sabiendas la autenticidad y procedencia de las obras", dice el canal televisivo WESH de Orlando citando a Elliott.

El Patronato espera que el caso sea llevado a un juicio con jurado.

De Groft y los dueños de los supuestos "basquiats", que también están demandados, han negado haber actuado mal y sostienen que las obras son realmente de Basquiat, dijeron medios locales.

Cuando el museo inauguró "Heroes & Monsters" (Héroes y Monstruos) dijo que la exposición reunía un "raro grupo" de 25 pinturas de Basquiat que estuvieron guardadas en un almacén durante años hasta que volvieron a la luz en 2012.

Sin embargo, el New York Times publicó una información en coincidencia con la apertura de la muestra en la que una serie de expertos se mostraron escépticos de que dichas obras hayan sido creadas por Basquiat, uno de los artistas más cotizados e influyentes del pasado siglo.

Agentes del FBI, la policía de investigaciones de EE.UU., incautaron las pinturas de la exposición al poco tiempo y el Patronato del Museo cesó a de Groft.

Cuando el New York Times publicó su información sobre "Heroes & Monsters", De Groft aseguró a los medios de Orlando que el artículo era "una avalancha de inexactitudes" y que "sin duda alguna" se trataba de creaciones de Basquiat.

La revista Forbes señaló entonces que las 25 pinturas fueron autentificadas por Diego Cortez, el curador de arte que lanzó a la fama a Basquiat y quien dirigió el comité de autenticación del patrimonio del artista después de su muerte en 1988.

La historia dice que Basquiat le vendió esas 25 piezas al guionista y productor de televisión Thaddeus Mumford por 5.000 dólares, cuando residió temporalmente en Los Ángeles en 1982.

Entre otros argumentos alegados por los expertos citados por The New York Tomes para dudar que las pinturas sean de Basquiat está que la obra "Untitled (Self-Portrait or Crown Face II)" está pintada sobre un cartón de un embalaje de FedEx, aunque la compañía de transporte supuestamente no comenzó a usar ese tipo de cajas hasta 1994, seis años después de la muerte del artista.

Un subastador admitió al FBI en un acuerdo de culpabilidad a principios de este año que en realidad ayudó a crear las obras, según la prensa.