Tim Ballard habla sobre las teorías de conspiración de la película Sound of Freedom

En Estados Unidos, la película Sound of Freedom, se ha visto envuelta en una serie de polémicas relacionadas a la posible asociación de los productores y su actor principal Jim Caviezel, con el movimiento de ultraderecha Qanon, cuyos seguidores creen que un grupo de políticos y celebridades adoradores de Satanás se dedica a la pedofilia y la trata de personas, mientras recolectan la sangre de niños abusados.

En su visita a Diario Libre, el exagente de la CIA y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Tim Ballard, quien se encuentra en el país por el estreno del filme, fue cuestionado sobre la prominencia de la película entre la derecha estadounidense. Ballard aseguró que se tratan de teorías infundadas, indicando que los medios de comunicación que se han hecho eco de esto, han sido invitados a hablar con los niños que han sido rescatados, pero estos se han negado.

"Mi opinión es que ellos no son puros. Ellos son mentirosos, y saben que están mintiendo. Es muy fácil ver la película. No hay nada así en ella. Cuando ellos inventaron esta mentira, ellos se olvidaron de algo. Y de lo que se olvidaron, bueno, se olvidaron de algunas cosas, pero de dos cosas importantes. Primero, en 2014, cuando hicimos la operación grande en Colombia, todos ellos, Rolling Stone, The Guardian, CNN y los otros, ellos hicieron informes sobre la misma operación, pero decían cosas buenas, como qué bueno que rescataron a esos niños, fue algo muy real y todo esto. Ocho años después, aquí estamos. La historia del rescate no cambió. Ellos cambiaron. Y están mintiendo", dijo el exagente.

Ballard indicó que la película fue grabada años antes de que el movimiento QAnon, en apoyo al expresidente Donald Trump, se creara.

"Otra cosa que ellos saben, y se olvidaron, tal vez porque son tontos ahí, pero esta palabra Qanon, esto fue inventado unos años después de que la película ya se terminó. Porque la película estaba esperando cuatro o cinco años, buscando distribución y nadie quería tocarla. Hasta que llegó Angel Studios. Y ahora es muy exitosa la película, ¿no? ¿Cómo podríamos poner QAnon en una película cuando QAnon no existía durante ese tiempo? También cualquier persona con un cerebro que está funcionando y vea la película. Y no hay nada político, no hay nada de conspiración o QAnon. Es una historia basada en hechos reales", resaltó Ballard.

"Ellos piensan que me están insultando a mí o a Eduardo, pero no. Están insultando a los niños que fueron rescatados, que son personas reales. Y sus historias son reales. Y estamos en comunicación. Trabajamos todavía con estos niños que ya son adultos en los 20. Pero les ayudamos. Y siempre invito a The Guardian y siempre invito a Rolling Stone a que, por favor, hablen con estos sobrevivientes. Dígale a ellos que es una conspiración o que es QAnon. Bueno, ellos nunca quieren recibir esta invitación. No quieren hablar con los sobrevivientes. Y es algo muy triste. Porque están haciendo daño a niños, no a nosotros", concluyó el exagente.

¿Cuánto vale un corazón?

Uno de los lados más oscuros de la trata de menores, es el tráfico ilícito de órganos. Un estudio del 2015 de la Universidad de Girona en España, asegura que más de 119,000 trasplantes de órganos anuales, entre un 5 % y un 10 % de los trasplantes de hígado provienen de transacciones comerciales, con una clara tendencia a ser los países denominados "en vías de desarrollo" en las regiones de Asia, África, América Latina y Europa del Este son los principales exportadores de órganos, y principalmente los habitantes de los países de Norte América, Europa Occidental e Israel, los recibidores de dichos órganos.

En este sentido, el exagente Tim Ballard aseguró que existen casos en África y en Haití, donde los niños que dejan de ser útiles, son utilizados para esta práctica.

"Bueno, no sé si diría la mayoría de ellos, pero sí. Lo que pasa es que hemos visto muchos casos en África, en Haití también, en el Medio Oriente, donde toman los niños. Y si no pueden hacer mucho dinero con la trata sexual, la cosecha de órganos es mucho dinero. En el mercado negro se puede comprar el corazón de un niño por casi 250 mil dólares. Mucho dinero. Entonces sí, tenemos un problema. Estamos luchando también contra la trata de órganos de niños. Es algo muy real", dijo Ballard.

Un informe de Global Financial Integrity indica que el comercio ilegal de órganos genera ganancias entre US$ 600 millones y US$ 1,200 millones por año.