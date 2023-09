Cayo Hueso recuerda al cantante Jimmy Buffett, uno de sus mayores embajadores

Los vecinos de la isla de Cayo Hueso, en el extremo sur de Florida, continúan este domingo los tributos a quien ha sido uno de sus mayores embajadores, el cantante Jimmy Buffett, fallecido el viernes a los 76 años.

Esta isla, y la ciudad homónima -la más meridional de los Estados Unidos continentales-, fue inspiración para el autor de "Margaritaville", y donde abrió el primer local de la cadena de restaurantes Jimmy Buffett's Margaritaville, parte del emporio empresarial que dirigió y el cual incluía hoteles, salas de juegos, destinos turísticos, ropa y calzado.

Hasta ese local, así como a Shrimp Boat Sound, el pequeño estudio que el intérprete regentaba cerca del puerto, se han acercado desde el sábado, cuando trascendió el deceso de Buffett, decenas de personas para dejar flores, velas y recuerdos en honor a quien mejor encarnó el estilo de vida de este apartado y bucólico rincón en el Golfo de México.

"¿'Margaritaville'? Eso realmente ayudó a poner a Cayo Hueso en el mapa de viajes internacionales, así como al resto de los Cayos de Florida", dijo el portavoz de los Cayos de Florida Andy Newman al canal local WPLG.

"En nuestros corazones y en nuestras mentes, y en este estado mental, Jimmy Buffett siempre vivirá", agregó Newman.

La ciudad de Cayo Hueso celebrará esta tarde y noche una procesión en honor a Buffett, quien falleció víctima de un raro cáncer de piel, el carcinoma de células de Merkel, contra el cual batalló durante los últimos cuatros años.

Entre los que han acudido a rendir tributo al músico, empresario y también escritor, quien vivió de manera regular en Cayo Hueso durante la década de 1970, figuran Stephanie y Matt Ginthner, residentes del cayo de Islamorada y que destacaron que las canciones del intérprete de "It's Five O'Clock Somewhere" los ponen felices.

"Te hacía soñar que había algo más en la vida. Cuando llegué aquí lo entendí y se me metió en el alma y no pude irme", declaró al diario The New York Times Stephanie, quien se crio en Nueva Jersey.

Tampoco lo olvidan quienes compartieron momentos con él, como Fred Troxel, del cayo Sugarloaf y quien solía pescar con Buffett. El hombre rememoró en declaraciones al canal WPLG que el intérprete pagó a la banda que tocó en su boda y brindó una actuación sorpresa.

Nacido en 1946 en Pascagoula, Misisipi, Buffett comenzó su carrera musical en Nashville, Tennessee, a finales de la década de 1960 y grabó su primer álbum, el disco de "folk rock" con tintes "country" "Down to Earth", en 1970.

Tras varios álbumes, en 1977 publicó "Changes in Latitudes, Changes in Attitudes", que contenía el tema "Margaritaville", canción que lo catapultó a lo alto de las listas de ventas y fue la semilla de un lucrativo imperio empresarial que construyó junto a su esposa Jane Slagsvol, con quien estuvo casado más de cuatro décadas y tuvo tres hijos.

Para el año 2016, de acuerdo a la revista Variety, su patrimonio personal era de 500 millones de dólares.