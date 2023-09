Isveny Pichardo: la dominicana de Los Alcarrizos y su historia de éxito en NY

La publicista de origen dominicano radicada en la ciudad de Nueva York, Isveny Pichardo, recibió un reconocimiento del Concejo Municipal de Los Alcarrizos, donde fue declarada "Hija Distinguida" de su comunidad debido a sus logros profesionales desde su llegada a los Estados Unidos.

El reconocimiento fue solicitado por el regidor Eriklis de León Rivera, presidente de la Comisión de Honores y Distinciones del Concejo, quien afirmó que Isveny Pichardo es un orgullo para el municipio de Los Alcarrizos. "Hemos estado siguiendo el trabajo de Isveny Pichardo y creemos que es un orgullo para nuestra comunidad debido a sus destacados logros en el extranjero", aseguró.

El alcalde del municipio capitalino, Cristian Encarnación, también felicitó a Pichardo y expresó su orgullo de que profesionales de Los Alcarrizos estén demostrando que el esfuerzo vale la pena y que se puede salir adelante.

Isveny Pichardo agradeció a las autoridades de su comunidad por tomarla en cuenta y afirmó que se siente motivada a seguir dando lo mejor de sí misma. "Quiero seguir compartiendo lo que he aprendido, apostando por el liderazgo y demostrando que no necesitamos jefes, sino líderes. Convencer a las personas de que crean en tu trabajo y te sigan no es fácil, pero es posible", afirmó.

En el evento también estuvieron presentes los regidores Yovani Adames, presidente del Concejo de Regidores; José Cambero, presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano; David Medrano, presidente de la Comisión de Deporte; Félix Concepción, miembro de la Comisión de Honores y Distinciones, así como familiares y amigos que acompañaron a Isveny Pichardo durante la entrega del reconocimiento y manifestaron su orgullo por la representación ejemplar de la joven dominicana.

Además de ser fundadora de la agencia de publicidad y marketing Media Pichardo, Isveny cuenta con más de nueve años de experiencia en el campo de la comunicación y se ha destacado en la industria de la publicidad y las relaciones públicas desde 2016. Ha colaborado con marcas, artistas, empresas y plataformas importantes. También ha sido reconocida en la ciudad de Nueva York por sus contribuciones a la comunidad dominicana residente en esa ciudad.

Actualmente, Pichardo está llevando a cabo diversas actividades, siendo la más destacada "Plasmando Sueños", un evento vivencial que cuenta con una comunidad de más de 200 personas que participan año tras año y dan testimonio del cambio que experimentan en sus vidas. Como resultado de este reconocimiento, se acordó que en 2024, "Plasmando Sueños" se llevará a cabo en varias comunidades de Los Alcarrizos.

Isveny Pichardo enfatizó que gracias a la educación que recibió, pudo salir del país con las bases necesarias para progresar, y ahora desea seguir contribuyendo para que las personas de su sector, Los Rieles, puedan seguir superándose. También se comprometió a ser el enlace entre las autoridades y otros profesionales destacados para que puedan recibir el reconocimiento que merecen, mencionando en particular la participación de la modelo Heidy Rosado, también oriunda de Los Alcarrizos, en el reciente certamen de belleza Miss República Dominicana Universo 2023.