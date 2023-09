Decenas de artistas en EE.UU. celebran la diversidad en los Premios de la Herencia Hispana

Decenas de artistas latinos de dentro y fuera de Estados Unidos celebraron este jueves la diversidad de la comunidad hispana y migrante en EE.UU. durante la 36 edición los Premios de la Herencia Hispana, entregados en Washington D.C.

Actores, músicos y personalidades de la industria del entretenimiento acudieron al centro de John F. Kennedy for Performing Arts para honrar una identidad que cada vez crece más en EE.UU.

Para Ángel Manuel Soto, director de la película "Blue Beetle", el primer largometraje de DC Films con un superhéroe latino, es importante que los hispanos sean quienes controlen sus propias narrativas.

"Ya era tiempo de que fuéramos los héroes de nuestras historias y no los villanos de las de ellos", dijo el puertorriqueño a EFE en la alfombra roja previa al inicio de la gala.

La comunidad y la familia están en el centro de la identidad hispana para Soto: "No hay latinidad, no hay comunidad sino es por nuestras familias", añadió.

Precisamente ese sentimiento de reconocerse en el otro es uno de los valores que Omar Apollo, nominado al Grammy a Mejor Nuevo Artista este año, destaca de la hispanidad.

"Significa comunidad, familia y cuidarnos el uno al otro. Especialmente en una industria que no está dominada por los latinos, hay que ver que todos estemos bien", dijo el cantante a EFE.

Apollo fue uno de los homenajeados durante la ceremonia de hoy con el galardón "Inspira", entregado a artistas que sirven como modelo a seguir a la juventud latina en EE.UU.

El artista, de origen mexicano, reivindicó en un discurso durante la ceremonia, su identidad sexual, como miembro de la comunidad LGTBQ.

"Creciendo, sentí un recordatorio constante de que no había manera de sobrevivir en las artes al ser la persona que soy. Espero poder inspirar y motivar a otros, es mi única intención con mi arte", subrayó.

La resiliencia, esa capacidad de sobreponerse y seguir ante los obstáculos, es lo que Leslie Grace, actriz y cantante de origen dominicano, ve en los latinos en EE.UU.

"Es recordar de dónde venimos, la fuerza, la persistencia, la resiliencia (...) Cada paso que tomo me recuerda a todo el amor y el sacrificio de mi familia", dijo Grace, quien interpretó al personaje de Nina Rosario en la adaptación cinematográfica del musical "In The Heights".

Los premios, que llegan este año a su entrega número 36, están organizados por la Fundación de la Herencia Hispana y fueron creados por la Casa Blanca en 1988 para conmemorar el establecimiento del mes temático de dicha comunidad en Estados Unidos.