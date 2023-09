EEUU: Búsqueda de prófugo termina con toma de rehenes y muerte de él en enfrentamiento

Un sospechoso de un homicidio en Ohio y de varios robos de auto en Kentucky fue abatido por la policía de Virginia Occidental en un enfrentamiento frente a una gasolinera, en donde el hombre tenía a tres rehenes.

La búsqueda en varios estados de David Maynard, de 54 años, terminó el sábado por la noche en una estación de servicio Speedway de un poblado ubicado en Virginia Occidental, cerca del río Ohio. Fue ahí donde un sargento se detuvo y reconoció que el hombre detrás del mostrador era el sospechoso que había eludido a las autoridades, según un comunicado de la policía estatal de Virginia Occidental.

Maynard le apuntó al sargento con su pistola, y un Equipo de Respuesta Oficial de la Policía del Estado respondió junto con agentes locales, según el comunicado. Un negociador policial logró la liberación de dos de los rehenes antes de que Maynard solicitara que se colocara una frazada en la puerta para el tercer rehén, indicó la policía.

Los agentes abrieron fuego después de que Maynard "salió por la puerta y enfrentó" al Equipo de Respuesta Oficial de la Policía del Estado, según el comunicado. La policía estatal de Virginia Occidental dijo a The Associated Press que no podían dar a conocer más información el domingo.

Maynard, oriundo de Ironton, Ohio, falleció a causa de sus heridas en un hospital cercano. La policía informó que el tercer rehén se encontraba a salvo y que ningún agente resultó herido.

La búsqueda comenzó el viernes, cuando la policía de Ironton —que respondía a un reporte de disparos— encontró a una mujer de 29 años atada con cuerdas y al padrastro de 78 años de Maynard sin vida, según la cadena WSAZ. Al momento de escapar, las autoridades dicen que Maynard secuestró y robó los autos a dos mujeres en lugares distintos de Kentucky, una de las cuales se liberó y llamó al número de emergencias 911 antes de ponerse a salvo.