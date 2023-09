Youtuber "se cuela" en la Semana de la Moda en Nueva York como parte de una de sus bromas

Tratando de marcar una "nueva tendencia" en el mundo de la moda, un bromista se coló el martes en la glamorosa e importante pasarela del Fashion Week de Nueva York usando un gorro de baño y una capa de plástico transparente sobre su torso desnudo y una bermuda color salmón.

En un gracioso video compartido en redes sociales, se ve como el joven se abre paso como si fuera uno más de los modelos que visten las diferentes piezas que forman parte de las últimas colecciones de las renombradas marcas que se dan cita a este magno evento en la Gran Manzana.

Ante un público que parecía aceptar su peculiar vestimenta como parte del show, el bromista fue quien se declaró como impostor dando pasos errantes y mirando hacia atrás en repetidas ocasiones para evitar ser detenido por los miembros de la seguridad.

Un espontáneo se cuela disfrazado en un desfile de la Semana de la Moda de Nueva York y nadie se da cuenta. pic.twitter.com/MxCa2bSArW — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) September 12, 2023

El corto tiempo como modelo de la alta costura durante el desfile de Creators Inc, terminó unos segundos después, cuando un hombre vestido de negro lo sacó del lugar. Sin embargo, una persona entre la audiencia capturó la escena en un video que navega por la internet.

El intruso fue identificado como el youtuber Fred Beyer, quien se dedica a gastar bromas pesadas, que muchas veces acaban mal, y que también subió su parte de la broma en el evento de moda.

Algunos consideraron que la atrevida actuación demostró el carácter extravagante que caracteriza los eventos de moda de alta costura.

Un usuario comentó que la situación "demuestra el nivel de ridiculez de este tipo de eventos si puedes presentarte con una ensaladera en la cabeza o el mantel de tu abuela a modo de capa y a todos les parece normal".

Fashion Week de Nueva York se despide

La Semana de la Moda de Nueva York llega a su fin este miércoles después de seis jornadas cargadas de presentaciones, entre ellas el debut del diseñador Peter Do en la marca Helmut Lang y el retorno de Ralph Lauren, y otros acontecimientos que encapsulan el espíritu impredecible de la ciudad.



La cita de moda volvió a congregar a numerosos diseñadores, famosos, periodistas e "influencers" en un retorno a la normalidad que hizo olvidar la etapa de la pandemia, con desfiles llenos, sin mascarillas ni aforo reducido más allá de lo habitual, y celebraciones por doquier que se alargaron hasta la madrugada.



Uno de los protagonistas, según la prensa especializada, fue Peter Do, que se estrenó como director creativo de Helmut Lang, una marca emblemática de los 2000 pero que lleva años en segundo plano, y que cumplió las expectativas con una colección minimalista que recuperaba sus prendas más emblemáticas.



También destacó Ralph Lauren, abanderado del "made in USA", que llevaba cuatro años alejado de esta pasarela y convirtió una nave industrial en una cabaña de madera glamurosa a la que asistieron decenas de celebridades encabezadas por Jennifer López para ver su propuesta clásica y elegante.



Palomo Spain rompió moldes con su visión "queer" y presentó una colección romántica y atrevida a partes iguales en el Hotel Plaza, y unos días después se vio a su diseñador, el español Alejandro Gómez Palomo, junto a la veterana Carolina Herrera, que cedió las riendas de su firma al joven Wes Gordon.



Gordon siguió fiel a los principios de Herrera y ensalzó la feminidad con conjuntos de camisa y falda tipo lápiz, colores y flores, en una colección inspirada en las musas estadounidenses que tomó una de las sedes del arte nacional, el museo Whitney.



En contraste, LaQuan Smith apostó por lo sexy, con transparencias, brillos e imitación de piel de cocodrilo en piezas que dejaban la piel y la ropa interior al descubierto. El diseñador afroamericano, además, convocó una de las fiestas más populares en el ecléctico club The Stranger en la que contó con el DJ Diplo.



Algunos diseñadores intentaron llamar la atención a toda costa: Shao Yang hizo un desfile en la azotea de la casa donde la "falsa heredera" Anna Delvey -famosa por una serie de Netflix- está bajo arresto domiciliario por estafa, y contó con modelos de renombre como la indígena Quanna Chasinghorse.



Mientras, Elena Vélez, una joven diseñadora de carácter subversivo, pareció poner el arte por delante de la moda en un desfile apto para los tiempos del cambio climático, con sus modelos caminando por un lodazal vestidas con capas de ropa de tonos neutros, y que se entregaron a una pelea de barro al terminar.



Los nombres más destacados de hoy, y que bajarán el telón de la Fashion Week esta noche, son Willy Chavarria, The Blonds y LUAR, aunque fuera del calendario oficial quedan varios días de desfiles.