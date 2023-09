El secretario de Estado de EEUU y el canciller chino se reunirán en la Asamblea de la ONU

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, se reunirán este lunes en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, en un nuevo acercamiento entre ambos Gobiernos.



Los titulares de Exteriores mantendrán un encuentro en Nueva York, según figura en la agenda de Blinken difundida por el Departamento de Estado estadounidense.



La reunión tendrá lugar tan solo un días después de que Wang Yi se reuniera con el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en Malta, donde hablaron sobre la situación de Taiwán y la guerra de Ucrania.



Estos contactos forman parte de un intento de acercamiento de posturas tras meses en los que la relación estuvo bajo mínimos por las rivalidades comerciales, la tensión sobre Taiwán, la invasión rusa de Ucrania y el hallazgo de un supuesto globo espía chino en Estados Unidos.



Blinken visitó en junio pasado Pekín para fijar canales de comunicación estables, un viaje que luego han repetido la secretaria del Tesoro, Janet Yellen; el enviado especial para el Clima, John Kerry; y la secretaria de Comercio, Gina Raimondo.



Por ahora no ha habido una visita similar de un alto cargo del Gobierno chino a Estados Unidos.



En el trasfondo de estas reuniones está un posible futuro encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, que podría suceder durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) del próximo noviembre en San Francisco (EE.UU.).



Biden y Xi se vieron por última vez en 2022 durante el G20 de Bali (Indonesia), un encuentro que el mandatario estadounidense ha dicho que quiere reeditar, pero el presidente chino no acudió a la reunión del G20 de la semana pasada en la India ni tampoco estará en la Asamblea de la ONU.



Una funcionaria estadounidense dijo a la prensa que en la reunión de Malta entre Wang Yi y Sullivan no salió a relucir el tema del ministro chino de Defensa, Li Shangfu, que lleva más de dos semanas en paradero desconocido, lo que ha desatado rumores de una posible purga.