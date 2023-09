Indignación en las redes por actitud de estudiante de Columbia con Abinader

Molestia, repudio, enojo, indignación y otras reacciones negativas ha provocado en la población dominicana la actitud de la estudiante de la Universidad de Columbia, en Nueva York, Estados Unidos, que le hizo una pregunta al presidente de la República, Luis Abinader, y mostró inconformidad con la respuesta del mandatario, al punto de darle la espalda y retirarse del lugar sin permitirle que concluyera.

Además de tomar esa postura, la estudiante identificada como Lizzy George-Griffin no permitía al mandatario contestar la consulta que le hizo. Lo interrumpió en varias ocasiones provocando que éste le recordara que se trataba de un diálogo, en el cual cada uno da su opinión, pero por turno y que ahora le tocaba a él.

Fue en ese momento que la estudiante, molesta, decidió darle la espalda al jefe de gobierno.

La estudiante Lizzy George-Griffin le preguntó a Abinader: ¿Cuáles son tus planes para salvar a la República Dominicana de las actitudes racistas, la homofobia, la transfobia y el colorismo?, mientras el mandatario parcipaba en el Foro de Líderes Globales en la Universidad de Columbia.

Desde que pasó el incidente, las redes sociales han sido receptoras del malestar que ha generado su comportamiento y hasta algunas personas han solicitado a la universidad que se disculpe con el presidente dominicano, debido a que estaba en un acto realizado por la academia y debía tener mecanismos para evitar ese tipo de conducta.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/18/lizzy.jpg Lizzy George-Griffin cuando hace la pregunta al mandatario. (FUENTE EXTERNA)

El término "irrespetuosa" en referencia a ella está desde hace horas ocupando el primer lugar en el trending topic de la red X.

Figuras políticas, del espectáculo y otros sectores han expresado su repudio al comportamiento de la joven.

"Acabo de ver cómo una estudiante privilegiada de EEUU increpa al presidente dominicano, con un nivel de odio y resentimiento descomunal, inducido por los aparatos ideológicos del progresismo. "Colonialismo", "homofobia", "racismo", "transfobia": más que una joven, es un autómata, diseñado para repetir la basura mainstream, insultando a toda una de las naciones más solidarias de nuestro continente", opinó Agustín Laje en la misma red social.

"Una malcriada, muy desinformada, que al final no tuvo argumentos para responder", posteó la comunicadora Miralba Ruiz.

La abogada Laura Acosta Lora también repudió. "Esa persona no hizo una pregunta para recibir una respuesta. Ella simplemente quería dar su opinión disfrazada de pregunta para la que no quería la respuesta. Una falta de respeto interrumpirlo y además darle la espalda".

"Mi opinión muy personal, luego de varios años en ambientes universitarios en distintos roles es que el derecho de expresión y opinión de las personas nunca debe llevarlos a irrespetar a un invitado. Interrumpir sus palabras y luego cortar su respuesta no fue respetuoso", dijo Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía y profesor de la Universidad Harvard-

La @Columbia debe públicamente disculparse ante el Presidente Abinader por no disponer de orden en los debates. El permitir que la joven interrumpiera e irrespetara a un invitado, que además es un presidente en ejercicio habla peor de la Universidad que de la estudiante. — Himilce Tejada (@Himilce2012) September 18, 2023

La ex Miss República Dominicana Universo y comunicadora Larimar Fiallo dijo: "Horrible e inaceptable que en un evento de esa índole no haya un mediador que proteja la dinámica del mismo permitiendo que se le interrumpa e irrespete a un presidente, su motivación no era preguntar era acusar, se le cierra el micrófono en cualquier evento que se respete".

Desde hace muchos años que Columbia y otras universidades de New York han permitido la difusión de falsa información sobre República Dominicana y el "maltrato" hacia los Haitianos. Es tal que han permitido a estudiantes basar sus tesis en dichas acusaciones falsas. ?? — Ackillex (@Ackillex) September 18, 2023

Independientemente de la posición, política o cultural, la forma y el abordaje de esta cuestión es poco profesional, por parte de la señorita. pic.twitter.com/sdayOoHf2C — Iván Muñoz Alegre (@_IvanM_) September 18, 2023

La irreverencia y el irrespeto de la joven en Columbia embarraron su oportunidad de intercambiar a la altura que se merece un Jefe de Estado. Ella solita se encargó de enseñar intolerancia y odio. No la victimicemos. Seamos coherentes en el respeto a su "derecho a disentir". — Cesar Dargam (@cesardargam) September 18, 2023