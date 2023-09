Un tercio de latinos de Colorado ponderan ir a otros estados por altos costos y violencia

Una tercera parte de los latinos de Colorado consideran mudarse a otros estados debido al alto costo de la vida (especialmente en cuanto a viviendas y salud) y a la creciente violencia con armas de fuego, revela una encuesta difundida este lunes sobre los "temas de mayor preocupación" para los hispanos de este estado.



El sondeo, realizado por la Agenda Latina para Políticas Públicas en Colorado (CLPA), se basa en las respuestas de 1,600 hispanos y tiene como meta analizar la situación de la comunidad hispana local después de la pandemia y, sobre esa base, sugerir a legisladores y otros funcionarios qué leyes o medidas deberían aprobarse para favorecer a los latinos.



Esta información "debería inspirar a los legisladores a actuar sin importar a qué partido político pertenezcan", expresó Aurea Bolaños Perea, de la Organización de Colorado para las Oportunidades y los Derechos Reproductivos de los Latinos (COLOR), coautora del documento.



La encuesta encontró que la economía es el tema más preocupante, con uno de cada tres latinos indicando que su situación financiera aún no se ha recuperado en comparación con 2019 y otro tercio afirmando que su situación financiera empeoró en 2022 respecto a 2021.



El 34 % de los encuestados indicaron "no poder pagar" o "casi no poder pagar" el costo de vivir en Colorado y una proporción similar expresaron preocupación de quedarse desamparados. De hecho, la mayoría de los participantes afirmaron contar con solo 1,000 dólares de ahorro.



Para ellos, mudarse a otro estado surge como una clara alternativa.



Además, ocho de cada 10 de participantes dijeron que, debido a la polarización política en el país y a la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2024, ha aumentado la posibilidad de "un tiroteo masivo (en Colorado) enfocado en la comunidad latina o en la comunidad inmigrante".



Por eso, 85 % de los latinos pidieron que la legislatura, el gobernador y los alcaldes aprueben medidas para que se construyan viviendas económicas donde más se necesiten (cerca de lugares de empleo, escuelas y opciones de transporte público), y que se intensifiquen las acciones para reducir la violencia con armas de fuego.



Como en años anteriores, inmigración, salud, educación, justicia reproductiva y justicia ambiental figuran entre los temas preocupantes para los latinos de Colorado, aunque ya no encabezan la lista.



Desde otra perspectiva, la encuesta encontró que las campañas partidistas de 2020 a 2022 para movilizar a los votantes latinos solo alcanzaron a la mitad de esos votantes.



La razón, explica la encuesta, es que 82 % de los latinos de Colorado prefieren recibir información política en inglés, no en español, a pesar de dominar el español y usarlo en el hogar o en el trabajo. De hecho, 89 % de los hispanos en el estado nacieron en Estados Unidos.



Además, seis de cada 10 de los latinos encuestados solo ocasionalmente utilizan medios en español como fuente de noticias. Y uno de cada tres prefiere recibir notificaciones de noticias por medio de las redes sociales, especialmente Facebook y YouTube.

En Colorado, según la Oficina del Censo, viven 1.2 millones de latinos, o 22 % de la población estatal.