El debate entre Abinader y una estudiante en la Universidad de Columbia sobre el racismo en RD

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, formó parte de un incómodo momento durante un conversatorio en la Universidad de Columbia, en Nueva York, cuando una de las estudiantes lo enfrentó por los problemas de racismo, homofobia y colorismo que aseguró tiene el país, lo que el mandatario negó de manera categórica.

La joven, que se identificó como Lizzy George-Griffin, tomó un turno para hacer una pregunta al presidente dominicano, la cual fue precedida de una larga explicación sobre el colonialismo y las prácticas heredadas en perjuicio de los africanos, para finalmente preguntar: ¿Cuáles son tus planes para salvar a la República Dominicana de las actitudes racistas, la homofobia, la transfobia y el colorismo?

Abinader espera que la joven estudiante termine la pregunta para responder que en la República Dominicana "nunca hubo un problema de la raza, un problema real", lo que enfatiza al señalar que el 85 % de la población dominicana es de "raza mixta".

La chica, no conforme con esta respuesta, interrumpe al mandatario para asegurar que "hay un problema de la raza en la República Dominicana", a su vez, el presidente la interrumpe y le dice: "Bueno, esa es tu opinión", lo que la estudiante confirma en protesta.

El momento incómodo entre el mandatario dominicano y la joven estudiante es interrumpido por el moderador del evento que señala que "esto debería ser un intercambio de opiniones respetuosas".

Luego de esta oportuna intervención, Abinader retoma su turno para responder la pregunta de la joven sobre la situación del racismo, la homofobia y el colorismo en la República Dominicana.

"Así que nunca tuvimos un problema de la raza. En cualquier sociedad, tienes una pequeña área donde puedes tener problemas, tienes eso aquí en este país, tienes eso aquí, en muchos otros países, incluso en los más democráticos, pero eso, para cualquier país democrático que respete y lucha por los derechos de la gente, es inaceptable. Lo que te estoy diciendo, no es un problema amplio en la República Dominicana porque somos una raza mixta. El 85 % es una raza mixta. También somos hijas o abuelos de inmigrantes", explicó Abinader para dejar claro su punto y sin interrupciones.

Para respaldar su posición, el mandatario señaló la situación de los hospitales dominicanos que dan asistencia a las parturientas, indicando que el 35 % de las maternidades del país son ocupadas por mujeres haitianas.

"Me puedes decir, puedes nombrar solo un país en el mundo en el que el 35 por ciento de sus casas de maternidad son ocupadas por persona de otro país. Solo menciona un país. No hay un país. ¿Estados Unidos? No creo que Estados Unidos tenga un 35 % ocupado por extranjeros en el hospital de maternidad, y no somos un país rico", insistió Abinader a la joven.

La chica lanza una réplica sobre hombres haitianos "retirados forzosamente y siendo heridos", a lo que el presidente indica: "Esa es tu opinión, pero no es el problema real que tenemos en República Dominicana".

Finalmente la chica le da la espalda al mandatario dominicano y se dispone a abandonar la sala donde se llevaba a cabo el conversatorio tras lanzar "esa es tu opinión", con lo que se pone fin al debate.

Abinader está en Nueva York para participar en asamblea de la ONU

El presidente Luis Abinader se encuentra en la ciudad de Nueva York para participar en la 78.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en la que pronunciará un discurso el próximo miércoles sobre la crisis de Haití, en medio de un conflicto que ha llevado al cierre total de las fronteras entre ambas naciones por la construcción de un canal en el río Masacre o Dajabón.