Hombre de Idaho contrae sarampión; autoridades indagan si hubo propagación

Un hombre de Idaho ha contraído sarampión, y las autoridades de salud pública tratan de contactar a todas las personas que podrían haberse expuesto a la enfermedad.

El hombre no estaba vacunado, dijo el miércoles en la tarde el Departamento de Salud y Bienestar de Idaho en un boletín de prensa. Estuvo hospitalizado algún tiempo pero ya se recupera en su casa.

"En la actualidad, el sarampión es muy raro en Idaho y en Estados Unidos, principalmente debido a la vacunación a gran escala", dijo la doctora Christine Hahn, directora médica de la División de Salud Pública de Idaho. Sólo se han reportado tres casos en el estado en las últimas dos décadas.

"No es algo que veamos con mucha frecuencia, pero cuando lo vemos nos preocupa la propagación en aquellos grupos de personas no vacunadas. Por aquellos que estamos vacunados no tenemos que preocuparnos", añadió.

Las personas con sarampión se vuelven contagiosas unos cuatro días antes de que empiecen a tener síntomas, indicó Hahn. Durante su periodo infeccioso, el hombre de Idaho estuvo en el aeropuerto de Boise el 13 de septiembre y en la zona metropolitana de Nampa el 14 y 15 de septiembre.

El virus de sarampión puede vivir en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada se haya retirado de donde se encontraba, y es tan contagioso que hasta 90 % de quienes no estén inmunizados pueden infectarse.

Los trabajadores de salud pública junto con los distritos locales respectivos intentan ubicar a las personas que pudieron estar expuestas al hombre, dijo el Departamento de Salud y Bienestar. Los síntomas del sarampión incluyen fiebre, escurrimiento nasal, tos y sarpullido. Las autoridades de salud pública afirman que las personas que estuvieron expuestas deben comunicarse con un proveedor médico y estar alertas a los síntomas durante 21 días.

"No se sabe de más casos en este momento, apenas nos enteramos ayer de este caso", señaló Hahn. Las autoridades de salud podrían necesitar alrededor de una semana más para determinar la existencia de otros casos, agregó.

La vacuna contra el sarampión típicamente se aplica en dos dosis durante la infancia, como parte de una vacuna combinada que también protege contra las paperas y la rubéola.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) calculan que poco menos de 84 % de los menores que van al jardín de niños en Idaho estaban totalmente vacunados contra el sarampión, paperas y rubéola durante el año escolar 2021-2022, la estadística disponible más reciente. En comparación, la proporción es de cerca de 93 % a nivel nacional.

El sarampión es una enfermedad que se transmite por el aire y típicamente causa tos, enrojecimiento de ojos y erupciones faciales. Las complicaciones graves se presentan principalmente en niños menores de 5 años y adultos mayores de 30, e incluyen ceguera, encefalitis y neumonía.