"Mamacitas cibernéticas" ayudan a latinas mayores a lidiar con el mundo digital

La necesidad de aprender a utilizar el mundo digital llevó a un grupo de inmigrantes latinas de la frontera de Estados Unidos con México a crear el grupo "Mamacitas cibernéticas" para empoderar a sus pares.

"Este proyecto surgió después de que me invitaron a un seminario y me pidieron hacer un video. Ahí me di cuenta de que yo misma estaba en pañales en el uso de la tecnología", dijo a EFE la líder comunitaria Cruz Sáenz.

Esta dirigente y cofundadora del grupo en el condado de Doña Ana (Nuevo México) se dio cuenta de que otras mujeres tenían interés y una gran necesidad de "actualizarse".

Pero especialmente vio la oportunidad para ella y otras inmigrantes latinas de beneficiarse del mundo digital logrando acceso a la educación, la atención médica, el empleo, el bienestar financiero y la misma inclusión social de la que carecen aquellos que aún desconocen como navegarlo.

"Mamacitas cibernéticas" surgió en 2022 cuando el grupo lanzó su primer video, "Cierra la brecha digital en las comunidades fronterizas", el cual comenzó a generar conciencia sobre los desafíos locales de acceso a internet.

Sus creadoras se plantearon como meta incrementar las habilidades de educación digital de los residentes de la población de la ciudad de Sunland Park, en la frontera con México.

"Durante la pandemia de covid vimos a mucha gente que no tenía acceso a internet, pero también vimos que aquellos que sí tenían internet muchas veces no sabían cómo usarlo", dijo a EFE María Chaparro, líder comunitaria y otra de las fundadoras del grupo.

La organización realizó este año dos sesiones, en marzo y abril pasados, en las que recogieron experiencias y se dieron cuenta de que las participantes eran mujeres de entre 40 y 70 años de edad y de bajos recursos.

"Nos dimos cuenta de la importancia que estos grupos comunitarios se lleven a cabo en español, para que las personas se sientan a gusto y en confianza para hablar sobre sus dudas", indica Chaparro.

Para las clases utilizan lo que la mayoría de las personas ya tienen: un teléfono celular.

"Nosotros preguntamos a los mismos participantes qué es lo que quieren aprender, y de ahí avanzamos", explicó.

Chaparro cuenta que una de las participantes le dijo que intentó buscar una noticia sobre una supuesta aparición de la Virgen María en México, pero que le aparecieron una serie de imágenes que la escandalizaron y apagó su celular para nunca volver a usar internet.

El 92 % de unas 40 mujeres que hasta la fecha han participado en el programa han indicado que su principal obstáculo para navegar el mundo digital es su "falta de habilidades". Es una gran desventaja si se toma en cuenta que ahora todo depende de internet, desde solicitar un trabajo o un medicamento hasta concertar una cita.

Otras personas tienen "miedo" de presionar un botón equivocado o se avergüenzan de pedir ayuda por temor a ser catalogados de "viejos" e "inútiles".

La información obtenida hasta el momento sirvió para que el grupo presentara su primer reporte, con el cual las líderes comunitarias tratan de conseguir fondos y apoyo para continuar con esas sesiones en las bibliotecas y escuelas públicas, donde la comunidad latina se siente en confianza.

"La comunidad latina quiere aprender a usar sus teléfonos inteligentes más allá de usar Facebook y mensajes de texto", indica el grupo en su reporte.

Asegura que hay un gran interés por aprender inglés en aplicaciones, así como los conceptos básicos de Microsoft Office, PowerPoint y Excel, y utilizar además el teléfono para hacer compras en línea, administrar sus gastos y pagar facturas.

Las organizadoras reconocen que no es una tarea fácil llegar a la comunidad latina, por lo que se debe de hacer un gran trabajo de motivación.

"Las instrucciones deben ser modeladas de acuerdo a las necesidades del grupo, y explicar paso a paso y sobre todo con paciencia", dijo Chaparro.

"Mamacitas cibernéticas" se encuentra trabajando para encontrar más recursos, seguir documentando las necesidades digitales de la comunidad latina y quizá expandir este programa a otras comunidades en Nuevo México.