Documento íntegro de la acusación contra el senador Bob Menéndez, su esposa y tres empresarios de Nueva Jersey

Lo que sigue es una traducción libre de la acusación que la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York le hace al senador Robert Menéndez. Dado que el jurado no pudo alcanzar un veredicto, el representante del estado de Nueva Jersey resultó absuelto de otra acusación en la que se le involucraba al médico dominicano Salomón Melgen.

Robert Menéndez supuestamente acordó utilizar su posición oficial para beneficiar a Wael Hana, José Uribe, Fred Daibes y el gobierno de Egipto a cambio de cientos de miles de dólares en sobornos a Menéndez y su esposa Nadine Menéndez, que incluían lingotes de oro, efectivo, y un convertible de lujo.

Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, y James Smith, subdirector a cargo de la Oficina de Campo de Nueva York del Buró Federal de Investigaciones ("FBI"), anunciaron que esta mañana se abrió una acusación formal acusando al senador estadounidense ROBERT MENÉNDEZ, a su esposa NADINE MENÉNDEZ, también conocida como "Nadine Arslanian", y a tres empresarios de Nueva Jersey, WAEL HANA, también conocido como "Will Hana", JOSÉ URIBE y FRED DAIBES, de participar en un plan de sobornos que lleva años.

La acusación formal alega que MENÉNDEZ y su esposa, NADINE MENÉNDEZ, aceptaron cientos de miles de dólares en sobornos de HANA, URIBE y DAIBES a cambio del acuerdo de MENÉNDEZ de utilizar su posición oficial para protegerlos y enriquecerlos y beneficiar al Gobierno de Egipto. Entre otras cosas, MENÉNDEZ estuvo de acuerdo y buscó presionar a un alto funcionario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en un esfuerzo por proteger un monopolio comercial otorgado a HANA por Egipto, desbaratar un caso criminal emprendido por la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey relacionado con asociados de URIBE. e interrumpir un proceso penal federal iniciado por la Fiscalía Federal para el Distrito de Nueva Jersey contra DAIBES. Se espera que MENÉNDEZ, NADINE MENÉNDEZ, HANA, URIBE y DAIBES comparezcan ante un tribunal federal en Manhattan el miércoles 27 de septiembre de 2023 a las 10:30 a. m. El caso está asignado al juez federal de distrito Sidney H. Stein,

El fiscal federal Damian Williams dijo: "Como acusó el gran jurado, entre 2018 y 2022, el senador Menéndez y su esposa entablaron una relación corrupta con Wael Hana, José Uribe y Fred Daibes, tres empresarios de Nueva Jersey que pagaron colectivamente cientos de miles de dólares. dólares en sobornos, incluidos dinero en efectivo, oro, un Mercedes Benz y otras cosas de valor, a cambio de que el Senador Menéndez aceptara usar su poder e influencia para proteger y enriquecer a esos empresarios y beneficiar al Gobierno de Egipto. Mi Oficina está firmemente comprometida a erradicar la corrupción, sin temor ni favoritismo, y sin consideración alguna por la política partidista. Continuaremos haciéndolo así.

El subdirector a cargo del FBI, James Smith, dijo: "El FBI ha hecho de la investigación de la corrupción pública una prioridad máxima desde nuestra fundación; nada ha cambiado. La presunta conducta de esta conspiración daña la fe del público en nuestro sistema de gobierno y provoca un desprecio indebido a los servidores públicos honestos y dedicados que desempeñan sus funciones a diario. Para aquellos dispuestos a utilizar el estatus de su cargo público para beneficio personal, o aquellos dispuestos a proporcionar sobornos en un intento de obtener influencia de un funcionario público, el FBI se asegurará de que enfrenten las consecuencias en el sistema de justicia penal por sus tratos clandestinos. ."

Según las acusaciones contenidas en la acusación revelada hoy en el tribunal federal de Manhattan:[1]

ROBERT MENÉNDEZ es el senador estadounidense de mayor rango por Nueva Jersey y actualmente es el presidente del Comité Senatorial de Relaciones Exteriores ("SFRC"). NADINE MENÉNDEZ comenzó a salir con MENÉNDEZ en febrero de 2018, se comprometieron en octubre de 2019 y se casaron en octubre de 2020. Poco después de comenzar a salir en 2018, NADINE MENENDEZ le presentó a MENÉNDEZ a su viejo amigo WAEL HANA, quien es originario de Egipto. Vivía en Nueva Jersey y mantenía estrechas conexiones con funcionarios egipcios. HANA también era socio comercial de FRED DAIBES, un desarrollador de bienes raíces de Nueva Jersey y donante de MENÉNDEZ desde hace mucho tiempo, y JOSÉ URIBE, quien trabajó en el negocio de seguros y transporte por carretera de Nueva Jersey.

Entre 2018 y 2022, MENÉNDEZ y NADINE MENÉNDEZ acordaron y aceptaron sobornos por valor de cientos de miles de dólares de HANA, DAIBES y URIBE. Estos sobornos incluían oro, efectivo, un convertible de lujo, pagos de la hipoteca de la casa de NADINE MENÉNDEZ, compensación por un trabajo de NADINE MENÉNDEZ que no se presentó o que no se presentó, muebles para el hogar y otras cosas de valor. En junio de 2022, el FBI ejecutó una orden de registro en la casa de MENÉNDEZ y NADINE MENÉNDEZ en Nueva Jersey. Durante esa búsqueda, el FBI encontró muchos de los frutos de este plan de soborno, incluido dinero en efectivo, oro, el convertible de lujo y muebles para el hogar. En la casa se descubrieron más de $480,000 en efectivo, gran parte de ellos metidos en sobres y escondidos en ropa, armarios y una caja fuerte, así como más de $70,000 en efectivo en la caja de seguridad de NADINE MENÉNDEZ, que también fue registrada conforme a una investigación separada. orden de registro. Algunos de los sobres contenían huellas dactilares y/o ADN del DAIBES o de su conductor. Otros sobres se encontraron dentro de chaquetas con el nombre de MENÉNDEZ y colgados en su armario, como se muestra a continuación.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/22/acusacionbobmenendez2.jpg Se encontraron sobres con dinero dentro de chaquetas con el nombre de MENÉNDEZ y colgados en su armario. (TOMADA DE LA ACUSACIÓN SUBIDA A LA PÁGINA DE LA FISCALÍA DEL DISTRITO SUR DE NUEVA YORK.) https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/22/acusacionbobmenendez1.jpg Se encontraron sobres con dinero dentro de chaquetas con el nombre de MENÉNDEZ y colgados en su armario. (TOMADA DE LA ACUSACIÓN SUBIDA A LA PÁGINA DE LA FISCALÍA DEL DISTRITO SUR DE NUEVA YORK.)

Durante esta misma búsqueda, los agentes también encontraron muebles proporcionados por HANA y DAIBES, el vehículo de lujo pagado por URIBE estacionado en el garaje, así como lingotes de oro por valor de más de cien mil dólares en la casa, que fueron proporcionados por cualquiera de los dos. HANA o DAIBES. Dos de los lingotes de oro proporcionados por DAIBES se muestran en las fotografías a continuación.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/22/acusacionbobmenendez3.jpg Lingotes de oro proporcionados a Robert y Nadine Menéndez. (TOMADA DE LA ACUSACIÓN SUBIDA A LA PÁGINA DE LA FISCALÍA DEL DISTRITO SUR DE NUEVA YORK.) https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/22/acusacionbobmenendez4.jpg Lingotes de oro proporcionados a Robert y Nadine Menéndez. (TOMADA DE LA ACUSACIÓN SUBIDA A LA PÁGINA DE LA FISCALÍA DEL DISTRITO SUR DE NUEVA YORK.)

A cambio de estas y otras cosas de valor, MENÉNDEZ acordó usar su poder e influencia como senador para tratar de proteger los intereses de HANA, URIBE y DAIBES y beneficiar al Gobierno de Egipto. A través de esta relación corrupta, MENÉNDEZ accedió a realizar una serie de actos oficiales e incumplimientos de su deber oficial. Primero, MENÉNDEZ tomó acciones para beneficiar al Gobierno de Egipto y a HANA, incluso presionando indebidamente a un funcionario del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ("USDA") para que buscara proteger un monopolio comercial otorgado a HANA por Egipto. En segundo lugar, MENÉNDEZ tomó acciones buscando desbaratar una investigación criminal emprendida por la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey ("NJAG") relacionada con URIBE y sus asociados. En tercer lugar, MENÉNDEZ recomendó que el Presidente designara a un Fiscal Federal en quien MENÉNDEZ creía que podía influir con respecto a DAIBES y buscó desbaratar un proceso penal federal emprendido por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Nueva Jersey ("USAO-DNJ") de DAIBES. .

Acciones prometidas para beneficiar a Egipto y presionar al USDA

Poco después de comenzar a salir con MENÉNDEZ en 2018, NADINE MENÉNDEZ trabajó con HANA para presentarle a MENÉNDEZ a los funcionarios militares y de inteligencia egipcios. Esas presentaciones ayudaron a establecer un acuerdo corrupto en el que HANA, con la ayuda de DAIBES y URIBE, proporcionó sobornos a MENÉNDEZ y NADINE MENÉNDEZ a cambio de las acciones de MENÉNDEZ en beneficio de Egipto y HANA, entre otros.

Como parte del plan, MENÉNDEZ proporcionó información confidencial y no pública del gobierno de Estados Unidos a funcionarios egipcios y tomó medidas para ayudar secretamente al gobierno de Egipto. Por ejemplo, en mayo de 2018 o alrededor de esa fecha, MENÉNDEZ proporcionó a funcionarios egipcios información no pública sobre el número y la nacionalidad de las personas que prestan servicios en la Embajada de Estados Unidos en El Cairo, Egipto. Aunque esta información no fue clasificada, se consideró altamente confidencial porque podría plantear importantes problemas de seguridad operativa si se divulga a un gobierno extranjero o se hace pública. Sin decirle a su personal profesional ni al Departamento de Estado que lo estaba haciendo, el 7 de mayo de 2018 o alrededor de esa fecha, MENÉNDEZ envió un mensaje de texto con esa información sensible y no pública de la embajada a su entonces novia NADINE MENÉNDEZ, quien reenvió el mensaje a HANA, quien reenvió a un funcionario del gobierno egipcio. Más tarde, ese mismo mes, MENÉNDEZ escribió una carta fantasma en nombre de Egipto a otros senadores estadounidenses, abogándoles por que liberaran la retención de 300 millones de dólares en ayuda a Egipto. MENÉNDEZ envió esta carta escrita por un fantasma a NADINE MENÉNDEZ, quien la reenvió a HANA, quien la envió a los funcionarios egipcios.

En varias ocasiones entre 2018 y 2022, MENÉNDEZ también transmitió a funcionarios egipcios, a través de NADINE MENÉNDEZ, HANA y/o DAIBES, que aprobaría o eliminaría las retenciones sobre el financiamiento militar extranjero y las ventas de equipo militar a Egipto en relación con su papel de liderazgo. sobre el SFRC. Por ejemplo, en julio de 2018 o alrededor de esa fecha, luego de reuniones entre MENÉNDEZ y funcionarios egipcios, que fueron organizadas y a las que asistieron NADINE MENÉNDEZ y HANA, MENÉNDEZ le envió un mensaje de texto a NADINE MENÉNDEZ diciéndole que debía decirle a HANA que MENÉNDEZ iba a aprobar un acuerdo multimillonario de armas. venta a Egipto. NADINE MENÉNDEZ envió este texto a HANA, quien lo envió a dos funcionarios egipcios, uno de los cuales respondió con un emoji de "pulgar hacia arriba". MENÉNDEZ hizo comunicaciones similares durante los años siguientes. Por ejemplo, en enero de 2022, MENÉNDEZ envió a NADINE MENÉNDEZ un enlace a un artículo de noticias que informaba sobre dos ventas militares extranjeras pendientes a Egipto por un total de aproximadamente 2.500 millones de dólares. NADINE MENÉNDEZ envió este enlace a HANA y escribió: "Bob tuvo que aprobar esto".

A cambio del acuerdo de MENÉNDEZ de tomar estas y otras acciones, HANA prometió pagos a NADINE MENÉNDEZ, incluso de IS EG Halal Certified, Inc. ("IS EG Halal"), una empresa de Nueva Jersey que HANA operaba con apoyo financiero y respaldo de DAIBES. Sin embargo, IS EG Halal tuvo pocos o ningún ingreso hasta la primavera de 2019, cuando el Gobierno de Egipto otorgó a IS EG Halal un monopolio sobre la certificación de las exportaciones de alimentos estadounidenses a Egipto como conformes con los estándares halal, a pesar de que ni HANA ni su La empresa tenía experiencia con la certificación halal. El monopolio generó ingresos para HANA, a través de los cuales pagó a NADINE MENÉNDEZ según lo prometido.

Debido a que el monopolio resultó en un aumento de los costos para los proveedores de carne estadounidenses, en abril y mayo de 2019 o alrededor de esa fecha, el USDA se puso en contacto con el Gobierno de Egipto y solicitó la reconsideración de su concesión de derechos de monopolio a IS EG Halal. Después de que HANA y NADINE MENENDEZ le informaran sobre las objeciones del USDA al monopolio de IS EG Halal, el 23 de mayo de 2019, MENÉNDEZ llamó a un funcionario de alto nivel del USDA ("Oficial-1") e insistió en que el USDA dejara de oponerse al estatus de IS EG Halal. como único certificador halal. Cuando el Oficial-1 intentó explicar por qué el monopolio era perjudicial para los intereses estadounidenses, MENÉNDEZ reiteró su exigencia de que el USDA dejara de interferir con el monopolio de IS EG Halal. El funcionario-1 no accedió a la demanda de MENÉNDEZ, pero IS EG Halal mantuvo su monopolio.

Después de beneficiarse financieramente del monopolio de IS EG Halal, HANA, en ocasiones con la ayuda de DAIBES y URIBE, proporcionó pagos y otras cosas de valor para promover el plan. Por ejemplo, en julio de 2019 o alrededor de esa fecha, después de que la compañía hipotecaria de la residencia de NADINE MENÉNDEZ iniciara un procedimiento de ejecución hipotecaria, HANA hizo que IS EG Halal pagara aproximadamente $23,000 para poner al día la hipoteca. HANA lo hizo luego de una serie de conversaciones con NADINE MENÉNDEZ, así como con URIBE y DAIBES, sobre varias opciones para actualizar la hipoteca. Más tarde, en 2019, HANA y DAIBES hicieron que IS EG Halal emitiera tres cheques de 10.000 dólares a NADINE MENÉNDEZ por un trabajo de baja o nula presentación. A medida que el plan continuaba, incluso a través de las acciones adicionales que se describen a continuación, MENÉNDEZ y NADINE MENÉNDEZ recibieron sobornos adicionales, incluidos oro y efectivo.

Acciones prometidas que buscan interrumpir el caso penal de NJAG

También en 2019, HANA y URIBE ofrecieron ayudar a comprar un nuevo Mercedes-Benz C-300 convertible valorado en más de $60,000 para MENÉNDEZ y NADINE MENÉNDEZ. A cambio, MENÉNDEZ aceptó y buscó interferir en el proceso penal por fraude de seguros iniciado por la NJAG contra un asociado de URIBE y una investigación relacionada que involucraba a un empleado de URIBE. En múltiples ocasiones en 2019, URIBE, HANA y/o NADINE MENÉNDEZ informaron a MENÉNDEZ sobre el procesamiento e investigación de fraude de seguros de la NJAG. Después de esas sesiones informativas, y a cambio de la promesa del convertible de lujo, MENÉNDEZ se comunicó con un fiscal estatal de alto rango en la Oficina de la NJAG quien supervisó el procesamiento y la investigación ("Oficial-2") al menos dos veces. Durante esas comunicaciones, MENÉNDEZ intentó presionar al Oficial-2 para que resolviera el proceso más favorablemente al acusado. El funcionario-2 consideró inapropiadas las acciones de MENÉNDEZ y no aceptó intervenir. Sin embargo, el proceso finalmente se resolvió con una declaración que no permitía pena de cárcel y la investigación nunca resultó en cargos contra el empleado de URIBE.

A cambio de las acciones de MENÉNDEZ, URIBE le proporcionó a NADINE MENÉNDEZ $15,000 en efectivo para el pago inicial del convertible de lujo en abril de 2019. Después de que se completó la compra, NADINE MENÉNDEZ le envió un mensaje a MENÉNDEZ: "Felicitaciones mon amour de la vie, somos los orgullosos propietarios de un Mercedes 2019.??" y le envió un mensaje de texto a MENÉNDEZ con la siguiente fotografía del convertible:

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/22/acusacionbobmenendez5.jpg Imagen del mercedes 2019, propiedad de los Menéndez. (TOMADA DE LA ACUSACIÓN SUBIDA A LA PÁGINA DE LA FISCALÍA DEL DISTRITO SUR DE NUEVA YORK.)

Posteriormente, URIBE realizó pagos mensuales a Mercedes-Benz por el convertible entre 2019 y junio de 2022. URIBE solo dejó de realizar esos pagos mensuales después de que el FBI se acercó a MENÉNDEZ, NADINE MENÉNDEZ y URIBE en relación con esta investigación.

Acciones prometidas que buscan interrumpir el caso penal USAO-DNJ

En octubre de 2018, la USAO-DNJ acusó a DAIBES de cargos penales federales por obtener préstamos con falsos pretextos de un banco con sede en Nueva Jersey que él fundó. Entre diciembre de 2020 y 2022, MENÉNDEZ acordó intentar influir en el procesamiento federal pendiente de DAIBES a cambio de efectivo, muebles y lingotes de oro que DAIBES proporcionó a MENÉNDEZ y NADINE MÉNDEZ. Para promover este aspecto del plan, MENÉNDEZ recomendó que el Presidente nominara a un individuo ("Oficial-3") como Fiscal Federal para el Distrito de Nueva Jersey en quien MENÉNDEZ creía que podía influir con respecto al caso de DAIBES. MENÉNDEZ también tuvo contacto directo e indirecto tanto con el Oficial-3 como con otro funcionario de alto rango de la USAO-DNJ ("Oficial-4") en un intento de influir en el resultado del caso de DAIBES.

El Oficial-3 y el Oficial-4 no transmitieron al equipo de procesamiento de USAO-DNJ que maneja el procesamiento de DAIBES el hecho de que MENÉNDEZ se había puesto en contacto con ellos, y no trataron el caso de manera diferente como resultado de las acciones de MENÉNDEZ. El caso de DAIBES finalmente se resolvió con un acuerdo de culpabilidad que preveía una sentencia de prueba. A cambio de la participación de MENÉNDEZ en el plan de soborno, DAIBES proporcionó a MENÉNDEZ y NADINE MENÉNDEZ múltiples cosas de valor, incluidos los dos lingotes de oro de un kilogramo que se muestran a continuación

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/22/acusacionbobmenendez6.jpg Vista del lingote de oro hallado en la residencia del senador Bob Menéndez y su esposa. (TOMADA DE LA ACUSACIÓN SUBIDA A LA PÁGINA DE LAFISCALÍA DEL DISTRITO SUR DE NUEVA YORK.)

ROBERT MENÉNDEZ, 69 años, de Englewood Cliffs, Nueva Jersey, está acusado de un cargo de conspiración para cometer soborno, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión; un cargo de conspiración para cometer fraude de servicios honestos, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión; y un cargo de conspiración para cometer extorsión bajo apariencia de derecho oficial, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

NADINE MENÉNDEZ, 56 años, de Englewood Cliffs, Nueva Jersey, está acusada de un cargo de conspiración para cometer soborno, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión; un cargo de conspiración para cometer fraude de servicios honestos, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión; y un cargo de conspiración para cometer extorsión bajo apariencia de derecho oficial, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

WAEL HANA, de 40 años, anteriormente de Edgewater, Nueva Jersey y originario de Egipto, JOSÉ URIBE, de 56 años, de Clifton, Nueva Jersey, y FRED DAIBES, de 66 años, de Edgewater, Nueva Jersey, están acusados de un cargo de conspiración para cometer soborno, que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión, y un cargo de conspiración para cometer fraude de servicios honestos, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

Las penas máximas legales están prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí únicamente con fines informativos, ya que cualquier sentencia de los acusados sería determinada por un juez.

Williams elogió el destacado trabajo de investigación del FBI. El Sr. Williams agradeció al Servicio de Impuestos Internos-Investigación Penal por su invaluable ayuda en la investigación.

Este caso está a cargo de la Unidad de Corrupción Pública de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos Eli J. Mark, Paul Monteleoni, Lara Pomerantz y Daniel C. Richenthal están a cargo de la acusación.

Los cargos contenidos en la acusación son meras acusaciones y se presume que los acusados son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.

Esta investigación sigue en curso. Si tiene información sobre los cargos o los acusados en la acusación, comuníquese con el FBI al 1-800-CALL-FBI y haga referencia a este caso.

[1] Como lo indica la frase introductoria, la totalidad del texto de la Acusación y la descripción de la Acusación establecida en este documento constituyen sólo alegaciones, y cada hecho descrito debe tratarse como una alegación.