EE.UU. comienza formalmente el proceso para reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa

El Departamento de Justicia se movió formalmente el jueves para reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa, un cambio histórico en generaciones de políticas de drogas en Estados Unidos.

Una norma propuesta enviada al registro federal reconoce los usos médicos del cannabis y reconoce que tiene menos potencial de abuso que algunas de las drogas más peligrosas del país. El plan aprobado por el fiscal general Merrick Garland no legalizaría la marihuana para uso recreativo.

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) recibirá comentarios públicos sobre la propuesta en un proceso potencialmente largo. Si se aprueba, la norma alejaría a la marihuana de su clasificación actual como droga de la Lista I, junto con la heroína y el LSD. En cambio, la marihuana sería una sustancia de la Lista III, junto con la ketamina y algunos esteroides anabólicos.

La medida se produce después de una recomendación del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal, que lanzó una revisión del estado del medicamento a instancias del presidente Joe Biden en 2022.

Biden también se ha movido para indultar a miles de personas condenadas federalmente por posesión simple de marihuana y ha pedido a los gobernadores y líderes locales que tomen medidas similares para borrar las condenas.

"Esto es monumental", dijo Biden en una declaración en video, calificándolo como un paso importante para revertir las desigualdades de larga data. "Demasiadas vidas han sido trastocadas debido a un enfoque fallido de la marihuana, y estoy comprometido a corregir esos errores. Tienes mi palabra al respecto".

El anuncio del año electoral podría ayudar a Biden, un demócrata, a aumentar el apoyo decaído, particularmente entre los votantes más jóvenes.

El aviso da inicio a un período de comentarios de 60 días seguido de una posible revisión por parte de un juez administrativo, que podría ser un proceso prolongado.

Biden y un número creciente de legisladores de los dos principales partidos políticos han estado presionando por la decisión de la DEA a medida que la marihuana se ha despenalizado y aceptado cada vez más, particularmente por los más jóvenes. Algunos argumentan que la reprogramación no va lo suficientemente lejos y que la marihuana debe tratarse de la misma manera que el alcohol.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, el senador Chuck Schumer, de Nueva York, aplaudió el cambio y pidió pasos adicionales hacia la legalización.

El Consejo de Cannabis de EE. UU., un grupo comercial, dijo que el cambio "señalaría un cambio tectónico que se alejaría de las políticas fallidas de los últimos 50 años".

El Departamento de Justicia dijo que los datos disponibles revisados por el HHS muestran que, si bien la marihuana "está asociada con una alta prevalencia de abuso", ese potencial está más en línea con otras sustancias de la Lista III, según la regla propuesta.

Las recomendaciones del HHS son vinculantes hasta que se presente el borrador de la norma, y Garland estuvo de acuerdo con ella con el fin de iniciar el proceso.

Aún así, la DEA aún no ha formado su propia determinación sobre dónde se debe incluir la marihuana, y espera obtener más información durante el proceso de elaboración de la norma, afirma el documento.

Algunos críticos argumentan que la DEA no debería cambiar el rumbo de la marihuana, diciendo que la reclasificación no es necesaria y podría provocar efectos secundarios dañinos.

El Dr. Kevin Sabet, exasesor de políticas de drogas de la Casa Blanca que ahora trabaja en el grupo Smart Approaches to Marijuana, dijo que no hay suficientes datos para respaldar el cambio de la marihuana a la Lista III. "Como hemos sostenido a lo largo de este proceso, se ha vuelto innegable que la política, no la ciencia, está impulsando esta decisión y lo ha sido desde el principio", dijo Sabet.

Se espera que el efecto inmediato de la reprogramación en el sistema de justicia penal de la nación sea moderado. Los enjuiciamientos federales por posesión simple han sido bastante raros en los últimos años.

Las drogas de la Lista III siguen siendo sustancias controladas y están sujetas a normas y reglamentos, y las personas que trafican con ellas sin permiso podrían enfrentarse a un proceso penal federal.

La política federal de drogas se ha quedado rezagada con respecto a muchos estados en los últimos años, con 38 estados que ya han legalizado la marihuana medicinal y 24 que legalizan su uso recreativo. Eso ha ayudado a impulsar un rápido crecimiento en la industria de la marihuana, con un valor estimado de casi 30,000 millones de dólares.

La flexibilización de las regulaciones federales podría reducir la carga fiscal que puede ser del 70 % o más para los negocios de marihuana, según grupos de la industria. También podría facilitar la investigación de la marihuana, ya que es muy difícil realizar estudios clínicos autorizados sobre sustancias de la Lista I.