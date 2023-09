Pareja casada durante 69 años pasó sus últimos días junta tomada de la mano en el hospital

Antes de su muerte, una pareja que había estado casada durante casi siete décadas pudo pasar sus últimos días junta, tomada de la mano en un hospital de Tennessee.

Tommy Stevens murió el 8 de septiembre a la edad de 91 años, un día antes de lo que habría sido el 69 aniversario de su matrimonio, según su obituario. Su esposa, Virginia, también de 91 años, murió nueve días después.

Karen Kreager, la hija de la pareja, le dijo a VUMC Voice del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt que sus padres "ambos se iluminaron" cuando se vieron durante su reunión en el hospital antes de su muerte.

"Él estaba despierto cuando ella entró. Tenía los ojos abiertos. No se comunicaba mucho, sólo en pequeños susurros. Pero él sabía que ella estaba allí y que estaría a su lado. Ellos [no pararon] tomados de la mano todo el tiempo", dijo Kreager sobre su padre.

¿Cómo se conocieron?

Doyle Thomas "Tommy" Stevens Jr. y Virginia McKarem procedían de Kingsport, Tennessee, y se conocieron en la escuela secundaria Dobyns-Bennett, según su obituario.

Posteriormente, los dos asistieron a la Universidad de Tennessee y se casaron el 9 de septiembre de 1954.

Tommy comenzó su carrera como gerente de transporte para Burlington Industries después de servir como primer teniente en el ejército de los EE. UU., agrega su obituario. Más tarde fundó Distribution and Transportation Services (DTS), Inc.

Además de trabajar con Tommy en DTS, Virginia participó activamente en la iglesia, la escuela y los grupos cívicos locales.

Tommy y Virginia vivían en Memphis, donde nacieron y crecieron sus dos hijos, Karen y Greg. Después de su jubilación, la pareja se mudó a Franklin para estar cerca de sus hijos y nietos.

En su avanzada edad, el veterano padecía la enfermedad de Alzheimer, según VUMC Voice. Se mudó a una unidad de cuidado de la memoria en un centro de vida asistida, donde él y Virginia residían.

Los problemas respiratorios y la presión arterial baja llevaron a Tommy a ser llevado a VUMC, donde le diagnosticaron sepsis y neumonía, según el hospital, y agregó que luego lo trasladaron a la Unidad de Cuidados Paliativos de VUMC cuando ya no era posible seguir recibiendo tratamiento.

El mismo día que llevaron a Tommy al hospital, Virginia sufrió una caída y fue transportada al mismo centro. La dama fue ingresada en la UCI de Traumatología de VUMC y sufrió seis costillas rotas, una fractura de columna y una lesión en la cadera.

Mientras la familia de la pareja iba y venía entre ver a Tommy en la Unidad de Cuidados Paliativos y a Virginia en la UCI de Trauma, el personal de VUMC reunió a la pareja para hacerlo más fácil: primero colocando a Virginia en una habitación al lado de la de Tommy y luego colocando una cama a su lado para que Virginia pudiera estar con él y brindarle consuelo.

"Sabes, me ayudó mucho", dijo Virginia a VUMC Voice. "Simplemente me dio paz saber que no tendría que preocuparme por él. Él iba a estar conmigo".

Una fotografía tomada por la familia mostraba a Tommy y Virginia tomados de la mano desde sus camas en el hospital.

Kreager habló de la pareja y su familia recordando las vacaciones anteriores que pasaron juntos en la playa, así como las fiestas navideñas. "Pudimos concentrarnos en ambos al mismo tiempo en lugar de tener que preocuparnos por ir y venir", dijo Kreager. "Y lo más importante para nosotros era que estaban juntos".

La doctora Mohana Karlekar, directora médica del Programa de Cuidados Paliativos para adultos de VUMC, recordó que Virginia tomó la mano de su esposo mientras estaban en el hospital y lo cuidó de manera afectuosa.

"Ella pudo decirme el lunes que estaba en paz con lo que estaba pasando y que quería estar allí hasta el final", dijo Karlekar a VUMC Voice.

Virginia estaba al lado de Tommy, junto con su familia, cuando él falleció. Luego Virginia murió rodeada de su familia el 17 de septiembre. "Qué historia de amor", se lee en el obituario de Virginia. "En la vida, en la muerte, en la vida eterna. Juntos."