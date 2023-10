Presentan avances de proyecto sobre resiliencia climática durante Semana Dominicana en EE.UU.

Los avances de "Construyendo Comunidades Resilientes al Clima en la República Dominicana" fueron presentados por Columbia World Projects en el marco de la Semana Dominicana en EE.UU., que organiza la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana.

Con la presencia de representantes del Ministerio Administrativo de la Presidencia, del Ayuntamiento del Distrito Nacional y de la diáspora dominicana en la Universidad de Columbia, se dio a conocer la propuesta del diseño del primer prototipo en el sector de Cristo Rey, Santo Domingo.

El proyecto está actualmente en su etapa de financiación y recaudación de fondos por un monto de 1.5 millones de dólares para su implementación y garantizar la continuación de este extraordinario esfuerzo multisectorial, indormó en un comunicado la Cámara Americana de Comercio.

"Este proyecto es un buen ejemplo de cooperación entre dos niveles de gobierno, el sector privado, el sector académico y las organizaciones de la sociedad civil", dijo Steven Puig, miembro del Comité Ejecutivo y presidente del Comité de Relaciones Bilaterales de Amchamdr.

"En Amchamdr aplaudimos esta labor, y la sostenibilidad es un tema que nos tomamos en serio. El riesgo es real, y va en ascenso en la República Dominicana y a nivel mundial; la urgencia de poner los cimientos de este proyecto es ahora; pueden contar con Amchamdr como socio", agregó Puig.

"Estamos enfocados en aportar soluciones y otorgar calidad de vida a los ciudadanos de la República Dominicana, y esta es una gran oportunidad para trabajar junto al sector privado, el sector académico, el gobierno nacional y local y la sociedad civil, Un verdadero proceso de innovación pública, para aportar soluciones útiles a uno de los mayores problemas que enfrentamos: el cambio climático", expresó Dilia Leticia Jorge Mera, viceministra de Innovación, Transparencia y Ciudadanía del Ministerio Administrativo de la Presidencia.

"Santo Domingo es una de las economías urbanas de mayor crecimiento de América Latina, por lo que es necesario un ritmo igualmente dinámico de inversión pública para mejorar sus infraestructuras. Esto debe incluir instalaciones capaces de responder a las necesidades de las comunidades en casos de catástrofes", declaró Jesús D'Alessandro, secretario técnico del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN).

Los centros de resiliencia comunitaria, como el diseñado para Cristo Rey, ofrecen un modelo prometedor y descentralizado de preparación y respuesta ante desastres naturales, explica la Cámara Americana de Comercio en el documento.

La Cámara señala que apoyar la resiliencia y la respuesta a nivel local puede ayudar a alcanzar los objetivos nacionales de resiliencia climática tanto en la República Dominicana como en la región, además, indicó que, durante todo el proceso, el equipo dio prioridad a la participación e integración de los miembros, líderes y organizaciones de la comunidad, "los cuales serán fundamentales para la futura puesta en marcha del centro", subrayó.

"En Columbia World Projects, ampliamos los esfuerzos para crear un puente entre el mundo académico y la praxis con el fin de abordar algunos de los mayores retos de nuestro tiempo. Esto sólo podrá lograrse mediante alianzas eficaces, y este proyecto -Construyendo Comunidades Resilientes al Clima en la República Dominicana- epitomiza esta filosofía", declaró Peter Twyman, director adjunto del proyecto.

El proyecto reúne a expertos en preparación y resiliencia ante desastres, diseño urbano e ingeniería de Columbia University, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE), en alianza con la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN).

Esta primera fase del proyecto ha sido liderada por el profesor Richard Plunz y Vanessa Espaillat Lovett, egresada de la Columbia Graduate School of Architecture, Preservation and Planning; Cecilia Sorensen y Kristie Hadley de Columbia University Mailman School of Public Health; Jesús D'Alessandro, Kalil Erazo, Miguel Aybar, Esteban González, Victoria De Lancer, Marcos Barinas y Monika Sánchez.