La embajada de EE.UU. en Israel pide a sus ciudadanos que se apresuren a salir

La embajada de Estados Unidos en Israel ha instado a los ciudadanos estadounidenses residentes en el país y que deseen salir debido a la actual crisis en Gaza a que tomen un vuelo "mientras estén disponibles". Según un comunicado de la embajada, los israelíes que deseen partir deben dirigirse al aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, mañana, domingo, y "buscar una mesa con una bandera estadounidense".

Se especifica que los vuelos no se dirigen a Estados Unidos y que los pasajeros no podrán elegir su destino. Además, se informa que no se permitirá el transporte de mascotas y que los viajeros deben completar el formulario de admisión de crisis en el sitio web antes de llegar al aeropuerto.

Los movimientos de vehículos blindados y carros de combate han aumentado en los alrededores de la Franja de Gaza, en previsión de una posible incursión terrestre a gran escala de Israel en el enclave. Desde 2007, el movimiento islamista Hamás gobierna de facto en Gaza y fue responsable del ataque del pasado día 7 contra territorio israelí, que ha dejado más de 1,300 israelíes muertos, en su mayoría civiles. Los bombardeos israelíes contra la Franja no han cesado desde entonces, y más de un millón de personas han sido llamadas a evacuar hacia el sur.

A las 13:00 GMT (16:00 hora local), expiró el último ultimátum del Ejército israelí para que los civiles gazatíes huyeran hacia el sur, y el portavoz militar, Daniel Hagari, advirtió que Israel "atacará con toda su fuerza". Este llamamiento afecta a 1.1 millones de personas, casi la mitad de la población de Gaza, y representa el mayor desplazamiento humano dentro del territorio.

"Hemos desplegado nuestras fuerzas y estamos fuertemente preparados para las próximas etapas de la guerra", afirmó Hagari, cuando se cumple una semana de conflicto. Israel logró expulsar o matar a los milicianos de Hamás de su territorio en la fase anterior y ahora se prepara para intensificar la ofensiva con los mayores bombardeos que se han visto en Gaza.

Al menos 35 batallones han sido desplegados por Israel en la zona fronteriza con la Franja por el norte, y se observa un constante movimiento de tanques, vehículos blindados, excavadoras, camiones cisterna y jeeps artillados.