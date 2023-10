Jill Biden destaca en Florida la importancia de la detección precoz del cáncer

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, resaltó este lunes en el sur de Florida la importancia de la detección precoz del cáncer y de "construir un mundo" donde esta enfermedad "no sea una sentencia de muerte", dijo durante un evento que reunió investigadores, sobrevivientes de cáncer y profesionales de la salud.



"Al cáncer no le importa por quién votes. No es una cuestión roja ni una cuestión azul. Es un problema humano y se necesita de todos nosotros para detenerlo", dijo la primera dama estadounidense al inaugurar hoy la Cumbre de Supervivencia al Cáncer, organizada por la congresista demócrata de Florida Debbie Wasserman Schultz.



La Cumbre, celebrada hoy en la universidad privada Nova Southeastern, reunió además a cuidadores de enfermos de cáncer y profesionales de la salud "para compartir historias, apoyarse unos a otros y conocer los últimos avances en la supervivencia del cáncer", de acuerdo con el programa.



En el evento, cuya agenda contó además con paneles de discusión con médicos especialistas, Jill Biden recalcó la necesidad de "reavivar" la iniciativa de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Salud (ARPA-H), que, según su web, "promueve investigaciones biomédicas y de salud de alto potencial y de alto impacto que no se pueden lograr fácilmente mediante la investigación tradicional o la actividad comercial".



"Como Primera Dama, me he reunido con pacientes y familias, trabajadores de la salud e investigadores para escuchar qué es lo que funciona. Y cuando llevé sus historias a la Casa Blanca, Joe escuchó y nos pusimos a trabajar", comentó.

"Reavivamos el proyecto (de vacunas) Biden Cancer Moonshot, nuestra iniciativa de la Casa Blanca para construir un mundo donde el cáncer no sea una sentencia de muerte, donde detenemos el cáncer antes de que comience, donde invertimos en investigaciones innovadoras y ayudamos a los pacientes y sus familias a recorrer este viaje y a vivir vidas más largas, saludables y felices", sostuvo.



"Debbie, tu fuerza y tu coraje llegan más lejos de lo que crees. Nos das esperanza y has convertido tu dolor en propósito y has cambiado las vidas de innumerables personas, especialmente mujeres, en todo el país. Gracias por invitarme a unirme a ustedes hoy", agradeció la primera dama a la congresista organizadora del evento.



Wasserman Schultz es sobreviviente de cáncer de mama, mientras que el hijastro de Jill Biden, Beau Biden, murió en 2015 de cáncer cerebral.



También asistieron a la cumbre de hoy el secretario de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, Denis McDonough, y la tenista Martina Navratilova, sobreviviente de cáncer.

Según datos oficiales, en Estados Unidos hay más de 18 millones de sobrevivientes de cáncer y se espera una cifra de 26 millones para 2040.